Ніжний французький десерт, який так легко спекти вдома: ця золотиста скоринка може звести з розуму (відео)

Ці ласощі дуже легко приготувати

В домашніх умовах можна легко приготувати чимало смачних страв, які ви звикли купувати в магазині. Ми ділились рецептом смачного сирного крекера. Тепер розповідаємо, як приготувати апетитний французький десерт — Крем Брюле.

Рецептом поділились у кулінарному блозі _dessert.o_. Це чудові солодощі, які запікаються в порційних креманках, в результаті отримуємо ніжну серединку під рум’яною твердою скоринкою.

Інгредієнти:

Жовтки — 3 шт.

Вершки (30-36%) — 500 мл

Цукор — 3 ст. л.

Ванільний цукор — 1 ч. л.

Коричневий цукор — для карамелізації

Спосіб приготування:

Перш за все, підготуємо основу. Для цього у мисці змішуємо жовтки, цукор і ванільний цукор. Збиваємо все вінчиком до однорідної маси — злегка збиваємо, не утворюючи піни. Окремо в сотейнику нагріваємо вершки на середньому вогні, але не доводимо до кипіння. Як тільки вершки стануть гарячими, знімаємо їх із плити. Поступово вливаємо гарячі вершки у жовткову масу, постійно помішуючи. Готовий крем розливаємо у порційні керамічні формочки та ставимо їх у глибоке деко. Навколо формочок у деко наливаємо гарячу воду, вона повинна доходити до половини висоти формочок. Випікаємо десерт в розігрітій до 150°C духовці 40-50 хвилин. Крем повинен схопитися, але в середині залишитися злегка "пружним". Дістаньте формочки з духовки, коли вони охолонуть, а потім поставте в холодильник на 4-6 годин. Перед подачею посипте кожну порцію тонким шаром коричневого цукру. Кухонним пальником карамелізуйте цукор до золотистої хрусткої скоринки. Можна поставити під гриль у духовці на кілька хвилин.

Десерт можна прикрасити свіжими ягодами або м’ятою. Це дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати смачний рулет з паштетом.