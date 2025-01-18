Крещение 19 января по старому стилю: что нельзя делать в этот день

А сегодня, 18 января, отмечается крещенский Сочельник

Большой церковный праздник Крещение Господне после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь отмечалось 6 января. Однако есть часть верующих, которые отмечают праздник по старому стилю — 19 января. А сегодня, 18 января отмечается крещенский сочельник. Узнайте, какие есть традиции и запреты на этот день.

Крещение 19 января — традиции и запреты

Крещение Господне — большой церковный праздник, который по старому стилю отмечается 19 января. В этот день верующие чтят обряд крещения Иисуса Христа в реке Иордан, проведенный Иоанном Крестителем. В этот праздник существует традиция освящения воды — верующие ходят в храмы с водой и освящают ее там после богослужения.

Кроме того, по традиции на Крещение люди окунаются в проруби. Считается, что купание в проруби на Крещение приносит здоровье и закаляет дух.

Что нельзя делать на Крещение 2025

Нельзя плевать и бросать мусор в крещенскую прорубь.

Запрещено ругаться и говорить гадости рядом с освященной водой, иначе она потеряет свои свойства.

На Крещение нельзя ссориться, желать зла другим, заниматься магическими ритуалами.

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