Гороскоп на 21 января: у Львов будет удачный день, а Весов ждут неприятности

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака меньше конфликтовать

"Телеграф" представляет ваш гороскоп на завтра, 21 января, для представителей всех знаков зодиакального круга. Узнайте о новых событиях, которые вас ждут в этот вторник и к чему следует подготовиться.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра у вас будет желание сделать что-нибудь нестандартное и то, от чего вас будут переполнять эмоции. Ваша энергия захватит окружающих и используйте ее для работы в команде. А вечером звезды советуют позволить себе маленькую "запретную" радость — шоколад или длинную ванну.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваша любовь к комфорту в этот день сыграет важную роль. День идеально подходит для обновления гардероба или создания уюта дома. Скоро у вас настанет звездное время.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День принесет неожиданные знакомства. Вы можете случайно встретить человека, который поможет вам взглянуть на старые проблемы под новым углом. Не бойтесь задать странный вопрос – он может стать началом интересного разговора.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваша интуиция в этот день будет обострена как никогда. Если вы почувствуете желание изменить маршрут или спонтанно позвонить кому-то из прошлого — доверьтесь этому порыву. Это может привести к неожиданным, но приятным открытиям.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы будете сиять даже в обычных ситуациях. Прогулка в кафе может превратиться в ваш личный красный тротуар. Но не забывайте, что ваше внутреннее спокойствие важнее внешнего блеска. Подарите себе время единения с собой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра ваши способности помогут разрешить запутанную ситуацию. Проблема, которая казалась неразрешимой, получит логический выход. А вечером позвольте себе что-то, что не входит в ваш четкий график – например, уютную вечеринку с друзьями дома.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День идеально подходит для разрешения конфликтов. Если есть кто-то, с кем вы давно не общались по недоразумению, сделайте первый шаг. А еще звезды советуют попробовать что-нибудь новое: необычное блюдо или нетипичный для вас вид спорта.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день ваш магнетизм будет на пике. Вы способны воздействовать на окружающих только одним взглядом. Используйте это с умом, особенно в работе или в романтических делах. Но будьте осторожны с эмоциями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваш дух приключений сегодня не оставит вас в покое. Даже в обычных вещах вы увидите шанс открытия. Звезды советуют отправиться в небольшое путешествие даже если это просто новый парк или кафе в соседний город. Там вы встретите новых людей, с которыми сможете общаться.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши старания наконец-то принесут плоды. Возможно, кто признает ваш вклад или вы увидите реальные результаты своего труда. Отметьте это маленьким подарком для себя. Но не забудьте вечером отдохнуть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вы почувствуете прилив креативности. Ваша голова будет переполнена идеями, которые заставят окружающих удивляться вашей уникальности. Попытайтесь записать свои мысли — среди них может быть гениальная идея для будущего. Не убегайте от собственных проблем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День для глубоких размышлений. Вы сможете вдруг найти ответ на вопрос, который долго вас беспокоил. Ваша мечтательность сегодня станет преимуществом, поэтому позвольте себе немного "уплыть" в мыслях. А вечером зажгите свечу – она станет символом вашего внутреннего света.