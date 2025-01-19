Три знака Зодиака распрощаются с трудностями под конец января: астролог рассказала, кому повезет

Представители этих знаков смогут избавиться от груза прошлого

Жизненные трудности — неизбежность, которая проверяет на прочность и помогает расти. Но бывают моменты, когда судьба позволяет выдохнуть и освободиться от накопившихся проблем. Неделя с 20 по 26 января 2025 года станет периодом глубоких перемен для трех знаков Зодиака. Это время, когда они найдут решение давно беспокоящих вопросов и почувствуют облегчение.

По прогнозу астролога Лесли Хейл, эти перемены могут быть связаны как с внешними обстоятельствами, так и с внутренней трансформацией. Чувство завершенности и исцеления станет главной темой этой недели, особенно если трудности касаются отношений или старых обид.

Вот три знака Зодиака, для которых этот период станет поворотным.

Телец

Вам предстоит столкнуться с неожиданным конфликтом, который может затронуть ваши глубокие чувства. Это может быть острый разговор с партнером или близким человеком, который вскроет старые внутренние раны. Возможно, вас заденет не столько сам конфликт, сколько ваша реакция на него, связанная с нерешенными вопросами прошлого.

Чтобы преодолеть эту ситуацию, важно не торопиться с ответной реакцией. Вместо этого дайте себе время осмыслить, почему это вызвало такие сильные эмоции. Затем постарайтесь честно обсудить ситуацию с собеседником. Вы удивитесь, но, скорее всего, конфликт окажется недоразумением.

К концу недели вы сможете отпустить накопившиеся обиды и освободиться от внутреннего напряжения, почувствовав легкость и уверенность в будущем.

Весы

Ваши трудности близки к завершению, но неделя начнется с испытаний. Вас могут беспокоить конфликты дома или на работе, а поиск баланса между личной жизнью и обязанностями станет настоящим вызовом. Если у вас есть партнер, возможны разногласия, связанные с распределением времени. Если вы одиноки, работа и бытовые дела могут захватить все ваше внимание, оставляя мало пространства для отдыха.

Чтобы справиться, важно запланировать время для заботы о себе. Даже несколько часов, посвященных медитации или хобби, помогут вам восстановить внутреннюю гармонию. Вам предстоит принять четкие решения, расставить приоритеты и, возможно, установить границы. Как дипломат по натуре, вы найдете способ уладить конфликты, и к концу недели почувствуете, что ваше стремление к равновесию вознаграждено.

Козерог

Ваши отношения с кем-то близким окажутся под угрозой из-за резкого обмена мнениями. Это может касаться финансов, доверия или принципиальных вопросов. Вас могут задеть слова другого человека, особенно если они затрагивают вашу самооценку или авторитет.

На этой неделе вам нужно решить, что для вас важнее: быть правым или сохранить отношения. Постарайтесь остыть и объективно взглянуть на ситуацию. Используйте свою способность к логическому анализу и не бойтесь обсуждать проблему открыто.

Если вы решите сохранить отношения, переосмыслите разногласие как возможность для роста. К концу недели вы поймете, что этот конфликт помог вам лучше узнать себя и другого человека.