Укр

Сосиски в тесте можно приготовить дома, и гораздо вкуснее: очень простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт сытного перекуса с сосисками
Рецепт сытного перекуса с сосисками. Фото Скриншот из видео

Как дома приготовить сосиски в тесте

Многие вкусные вещи можно приготовить в духовке. Мы рассказывали, как испечь аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом отличных сосисок в тесте.

Они гораздо вкуснее, чем магазинные варианты — вы ведь точно будете знать, что использовали только качественные продукты. Рецептом поделились в кулинарном блоге viktoria.panasiuk. Их очень удобно брать с собой на перекус или просто смаковать с чаем или кофе.

Ингредиенты:

  • сосиски
  • 130 мл теплого молока
  • 5 г сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. соли
  • щепотка куркумы
  • 30 г сливочного масла
  • 10 мл оливкового масла
  • 250-300 г просеянной муки

Для смазки:

  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. молока
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Для опары теплое молоко соединяем с сухими дрожжами. Добавляем ложку сахара и 20 г муки от общей массы. Перемешиваем и оставляем на 15 минут в теплом месте.
  2. После этого добавляем яйцо, немного соли щепотку куркумы (для цвета). Вливаем растопленное сливочное масло, растительное масло.
  3. Перемешиваем, просеиваем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Оставляем его в теплом месте на 40-50 минут.
  4. Раскатываем тесто в пласт и разрезаем на полоски. Заворачиваем сосиски в тесто и оставляем на 20-30 минут.
  5. Смазываем яйцом с молоком и присыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180° духовке. Время приготовления – 15-25 минут, в зависимости от размеров сосисок.

Это сытно, вкусно и очень аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить сочные котлеты из курятины.

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Тесто #Випічка