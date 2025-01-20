Сосиски в тесте можно приготовить дома, и гораздо вкуснее: очень простой рецепт (видео)
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Как дома приготовить сосиски в тесте
Многие вкусные вещи можно приготовить в духовке. Мы рассказывали, как испечь аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом отличных сосисок в тесте.
Они гораздо вкуснее, чем магазинные варианты — вы ведь точно будете знать, что использовали только качественные продукты. Рецептом поделились в кулинарном блоге viktoria.panasiuk. Их очень удобно брать с собой на перекус или просто смаковать с чаем или кофе.
Ингредиенты:
- сосиски
- 130 мл теплого молока
- 5 г сухих дрожжей
- 1 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. соли
- щепотка куркумы
- 30 г сливочного масла
- 10 мл оливкового масла
- 250-300 г просеянной муки
Для смазки:
- 1 яйцо
- 1 ст.л. молока
- кунжут
Способ приготовления:
- Для опары теплое молоко соединяем с сухими дрожжами. Добавляем ложку сахара и 20 г муки от общей массы. Перемешиваем и оставляем на 15 минут в теплом месте.
- После этого добавляем яйцо, немного соли щепотку куркумы (для цвета). Вливаем растопленное сливочное масло, растительное масло.
- Перемешиваем, просеиваем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Оставляем его в теплом месте на 40-50 минут.
- Раскатываем тесто в пласт и разрезаем на полоски. Заворачиваем сосиски в тесто и оставляем на 20-30 минут.
- Смазываем яйцом с молоком и присыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180° духовке. Время приготовления – 15-25 минут, в зависимости от размеров сосисок.
Это сытно, вкусно и очень аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить сочные котлеты из курятины.