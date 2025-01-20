Сосиски в тесте можно приготовить дома, и гораздо вкуснее: очень простой рецепт (видео)

Как дома приготовить сосиски в тесте

Многие вкусные вещи можно приготовить в духовке. Мы рассказывали, как испечь аппетитную запеканку. Теперь делимся рецептом отличных сосисок в тесте.

Они гораздо вкуснее, чем магазинные варианты — вы ведь точно будете знать, что использовали только качественные продукты. Рецептом поделились в кулинарном блоге viktoria.panasiuk. Их очень удобно брать с собой на перекус или просто смаковать с чаем или кофе.

Ингредиенты:

сосиски

130 мл теплого молока

5 г сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

1 яйцо

0,5 ч. л. соли

щепотка куркумы

30 г сливочного масла

10 мл оливкового масла

250-300 г просеянной муки

Для смазки:

1 яйцо

1 ст.л. молока

кунжут

Способ приготовления:

Для опары теплое молоко соединяем с сухими дрожжами. Добавляем ложку сахара и 20 г муки от общей массы. Перемешиваем и оставляем на 15 минут в теплом месте. После этого добавляем яйцо, немного соли щепотку куркумы (для цвета). Вливаем растопленное сливочное масло, растительное масло. Перемешиваем, просеиваем оставшуюся муку и замешиваем тесто. Оставляем его в теплом месте на 40-50 минут. Раскатываем тесто в пласт и разрезаем на полоски. Заворачиваем сосиски в тесто и оставляем на 20-30 минут. Смазываем яйцом с молоком и присыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180° духовке. Время приготовления – 15-25 минут, в зависимости от размеров сосисок.

Это сытно, вкусно и очень аппетитно. Также мы рассказывали, как приготовить сочные котлеты из курятины.