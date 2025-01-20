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Сосиски в тісті можна приготувати вдома, і значно смачніше: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Рецепт ситного перекусу з сосисками
Рецепт ситного перекусу з сосисками. Фото Скриншот з відео

Як вдома приготувати сосиски в тісті

Чимало смачних речей можна приготувати в духовці. Ми розповідали, як спекти апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом чудових сосисок в тісті.

Вони значно смачніші, ніж магазинні варіанти — адже ви точно будете знати, що використали лише якісні продукти. Рецептом поділились у кулінарному блозі viktoria.panasiuk. Їх дуже зручно брати з собою на перекус або просто смакувати із чаєм чи кавою.

Інгредієнти:

  • сосиски
  • 130 мл теплого молока
  • 5 г сухих дріжджів
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 яйце
  • 0,5 ч. л. солі
  • дрібка куркуми
  • 30 г вершкового масла
  • 10 мл оливкової олії
  • 250-300 г просіяного борошна

Для змащування:

  • 1 яйце
  • 1 ст.л. молока
  • кунжут

Спосіб приготування:

  1. Для опари тепле молоко з’єднуємо з сухими дріжджами. Додаємо ложку цукру та 20 грамів борошна від загальної маси. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин в теплому місці.
  2. Після цього додаємо яйце, трохи солі дрібку куркуми (для кольору). Вливаємо розтоплене вершкове масло, олію.
  3. Перемішуємо, просіюємо решту борошна та замішуємо тісто. Залишаємо його в теплому місці на 40-50 хвилин.
  4. Розкочуємо тісто в пласт та розрізаємо на смужки. Загортаємо сосиски в тісто і залишаємо на 20-30 хвилин.
  5. Змащуємо яйцем з молоком та присипаємо кунжутом. Випікаємо в розігрітій до 180 ° духовці. Час приготування — 15-25 хвилин, залежно від розмірів сосисок.

Це ситно, смачно і дуже апетитно. Також ми розповідали, як приготувати соковиті котлети з курятини.

Теги:
#Рецепт #Сосиски #Тісто #Випічка