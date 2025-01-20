Сосиски в тісті можна приготувати вдома, і значно смачніше: дуже простий рецепт (відео)
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Як вдома приготувати сосиски в тісті
Чимало смачних речей можна приготувати в духовці. Ми розповідали, як спекти апетитну запіканку. Тепер ділимось рецептом чудових сосисок в тісті.
Вони значно смачніші, ніж магазинні варіанти — адже ви точно будете знати, що використали лише якісні продукти. Рецептом поділились у кулінарному блозі viktoria.panasiuk. Їх дуже зручно брати з собою на перекус або просто смакувати із чаєм чи кавою.
Інгредієнти:
- сосиски
- 130 мл теплого молока
- 5 г сухих дріжджів
- 1 ст. л. цукру
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. солі
- дрібка куркуми
- 30 г вершкового масла
- 10 мл оливкової олії
- 250-300 г просіяного борошна
Для змащування:
- 1 яйце
- 1 ст.л. молока
- кунжут
Спосіб приготування:
- Для опари тепле молоко з’єднуємо з сухими дріжджами. Додаємо ложку цукру та 20 грамів борошна від загальної маси. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин в теплому місці.
- Після цього додаємо яйце, трохи солі дрібку куркуми (для кольору). Вливаємо розтоплене вершкове масло, олію.
- Перемішуємо, просіюємо решту борошна та замішуємо тісто. Залишаємо його в теплому місці на 40-50 хвилин.
- Розкочуємо тісто в пласт та розрізаємо на смужки. Загортаємо сосиски в тісто і залишаємо на 20-30 хвилин.
- Змащуємо яйцем з молоком та присипаємо кунжутом. Випікаємо в розігрітій до 180 ° духовці. Час приготування — 15-25 хвилин, залежно від розмірів сосисок.
Це ситно, смачно і дуже апетитно. Також ми розповідали, як приготувати соковиті котлети з курятини.