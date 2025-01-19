На водопад он больше не похож: как раньше выглядел "Каскад" в Харькове

История легендарного харьковского фонтана

Со временем облик городов неизбежно меняется. Старые здания и сооружения уступают место новым, а вместе с ними исчезает частичка истории, которая формировала уникальную атмосферу каждого города.

Ранее мы уже рассказывали печальную историю утраченной гостиницы "Гранд Отель" в Харькове, которую уничтожила война. Теперь предлагаем узнать историю другого знакового объекта — фонтана "Каскад", который долгие годы являлся важной частью облика города, но теперь фактически перестал существовать.

Фонтан "Каскад" появился в 1955 году на месте разрушенных довоенных лестниц между парком Шевченко и прилегающей улицей. Его строительство приурочили к 300-летию Харькова. Архитектурный проект был разработан А. С. Маяком, а инженерные работы выполнил Ф. Савускан. Возведение этого уникального сооружения стало настоящим вызовом для строителей: восстановление лестниц оказалось невозможным из-за их ветхого состояния. Поэтому было решено создать совершенно новый архитектурный объект — каскад водопадов, соединяющих верхнюю и нижнюю площадки.

"Каскад", 1958 год

Считается, что харьковский "Каскад" стал своего рода "младшим братом" знаменитого петербургского каскада, идею которого привез из Франции Петр I. Даже ходила легенда, что "Каскад" в Харькове выстроен как точный астрономический объект: якобы 22 апреля, в день рождения Ленина, солнце восходит строго по его оси. Однако краеведы утверждают, что это лишь миф.

"Каскад" в 1965 году

После очередной реконструкции в 2004 году "Каскад" вновь стал одним из самых привлекательных уголков Харькова. Его верхняя площадка открывала великолепный вид на парк Шевченко и городские улицы. Пространство вокруг фонтана украсили клумбы, скамейки и подсветка, которая особенно эффектно смотрелась в вечерние и ночные часы, создавая иллюзию настоящего водопада среди городской суеты.

Так "Каскад" выглядел до последней реставрации

К сожалению, дальнейшая судьба "Каскада" оказалась трагичной. В 2016 году власти города объявили о планах реконструкции объекта, обещая сохранить его уникальность и превратить в современный сад с зонами отдыха. Однако к 2019 году концепция изменилась. Было решено сделать лестницы гранитными, исключив воду из проекта, мотивируя это техническими сложностями: "Каскад" якобы не выдержал бы вибраций от метро и нестабильности грунта. Оставить фонтан также сочли экономически невыгодным из-за высоких затрат на воду.

Сегодня "Каскад" с водой остался лишь в воспоминаниях и старых фотографиях.