Как выглядит дом императора Петра I в Киеве и где его найти (фото)

Эта история не оставит вас равнодушными

В Киеве есть множество интересных локаций с невероятной историей. Однако мало кто знает, на Подоле стоит дом Петра I, который был построен еще в конце 17 века. Это здание считается самой старой каменной постройкой, сохранившейся в столице и оно может рассказать о судьбе очень многих людей.

"Телеграф" рассказывает читателям историю легендарного дома Петра I и отвечает на самый распространенный вопрос о том, а связан ли этот дом с императором на самом деле.

История строительства домика Петра I

Домик Петра I построили на рубеже 17-18 веков. Приблизительное время постройки — 1696 год. Изначально он принадлежал известной в Киеве семье Быковских, владевших многими особняками на Подоле.

Глава семьи Ян Быковский с 1687 по 1699 годы занимал должность городского главы — Киевского войта. Именно поэтому этот дом иногда называют именно домом Быковского.

В 1730-е дом начал перестраивать Леонтий Быковский, внук Яна. Однако, он не успел этого сделать, поскольку был назначен сотником и уехал. Строительные работы велись десятилетиями и дом полностью возвели только к 1780-м. Тогда здание было выкуплено киевским магистратом за огромную сумму в 3000 рублей.

Было выполнено внутреннее переоборудование дома и с 1791 года здесь располагался так называемый "смирительный дом", где были изолированы от общества дебоширы, пьяницы и сумасшедшие.

Людей здесь удерживали насильно и узником этого страшного дома был даже известный композитор, автор шедевров украинской духовной музыки Артемий Ведель, которого насильно удерживали здесь 9 лет.

Артемий Ведель

В 1803 году психиатрия была переведена в Кирилловскую больницу и дом пустовал несколько десятилетий. Во время крупного пожара на Подоле в 1811 здание частично пострадало, но выстояло. Следующее восстановление было произведено в 1817-1820 годы.

В дальнейшем, аж до конца 1860-х годов, в доме работало Подольское приходское училище. В 1870 годах здесь жил врача-терапевт Яновский. Однако для для этого здания все никак не могли найти постоянного применения. Здесь был и приют для сирот, и военные казармы.

При советской власти дом вновь сделали жилым помещением, отдав его под коммунальные квартиры. Жильцам здесь не нравилось – их раздражали непомерно толстые стены и узкие окна.

В 1978 г. Дом Петра I Киев решил передать на баланс Музея истории, которому дом принадлежит и сегодня. Дом является филиалом основного музея, а именно — музеем благотворительности в Киеве.

На данный момент музей носит название "Кам'яниця київського війта".

Действительно ли жил в этом доме Петр I

Считается что царь Петр Первый проживал в этом доме во время своего визита в Киев в 1706 году. Также бытует мнение, что дом принадлежал гетману Ивану Мазепе, который лично и принял у себя царя.

Эти легенды были очень распространены, однако сегодня большинство историков с ними не согласны. Никакой царь здесь не останавливался и историю о нахождении здесь Петра I называют городской легендой. Но негласное название в честь правителя за домом остается и по сей день.

Где найти дом Петр I в Киеве

Дом Петра I в Киеве находится на Подоле, по ул. Константиновская, 6/8. Расположен дом-музей прямо возле станции метро Контрактовая площадь на синей ветке метро.

Адрес: ул. Константиновская, 6/8.

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