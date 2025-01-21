Самый простой рецепт вкуснятины к чаю: ничего не нужно замешивать, есть можно через 30 минут (видео)

Простая выпечка к чаю или кофе

В духовке можно приготовить много вкусненького. Мы делились рецептом сочного пирога с мандаринами. Теперь расскажем, как приготовить вкуснейшую выпечку к чаю.

Чтобы упростить приготовление, можно взять готовое тесто – с ним очень легко работать. В кулинарном блоге foodblog_kristi рассказали, как приготовить простые слойки к чаю с готовыми начинками.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 500 г

фруктовая начинка — 350-400 г

яйцо — 1 шт

топпинг

миндальные хлопья

Способ приготовления:

Слоеное тесто размораживаем и разрезаем на квадратики. Раскатываем каждый квадрат в прямоугольник. Каждый кусочек условно делим на две половинки. На одной делаем надрезы, а на другую выкладываем начинку. Края теста смазываем взбитым яйцом. Залепляем слойки, тщательно защипывая края теста. Перекладываем слойки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем будущую выпечку взбитым яйцом и посыпаем миндальными хлопьями (по желанию). Выпекаем их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 25-30 минут, или до золотистой корочки.

Эти слойки очень вкусны как горячими, так и холодными. Полим их топингом и смакуем. Также мы рассказывали, как в духовке приготовить сочные котлеты.