Самый простой рецепт вкуснятины к чаю: ничего не нужно замешивать, есть можно через 30 минут (видео)
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Простая выпечка к чаю или кофе
В духовке можно приготовить много вкусненького. Мы делились рецептом сочного пирога с мандаринами. Теперь расскажем, как приготовить вкуснейшую выпечку к чаю.
Чтобы упростить приготовление, можно взять готовое тесто – с ним очень легко работать. В кулинарном блоге foodblog_kristi рассказали, как приготовить простые слойки к чаю с готовыми начинками.
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
- фруктовая начинка — 350-400 г
- яйцо — 1 шт
- топпинг
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
- Слоеное тесто размораживаем и разрезаем на квадратики. Раскатываем каждый квадрат в прямоугольник.
- Каждый кусочек условно делим на две половинки. На одной делаем надрезы, а на другую выкладываем начинку.
- Края теста смазываем взбитым яйцом. Залепляем слойки, тщательно защипывая края теста.
- Перекладываем слойки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем будущую выпечку взбитым яйцом и посыпаем миндальными хлопьями (по желанию).
- Выпекаем их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 25-30 минут, или до золотистой корочки.
Эти слойки очень вкусны как горячими, так и холодными. Полим их топингом и смакуем. Также мы рассказывали, как в духовке приготовить сочные котлеты.