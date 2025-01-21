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Самый простой рецепт вкуснятины к чаю: ничего не нужно замешивать, есть можно через 30 минут (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Простые сладости из готового теста
Простые сладости из готового теста

Простая выпечка к чаю или кофе

В духовке можно приготовить много вкусненького. Мы делились рецептом сочного пирога с мандаринами. Теперь расскажем, как приготовить вкуснейшую выпечку к чаю.

Чтобы упростить приготовление, можно взять готовое тесто – с ним очень легко работать. В кулинарном блоге foodblog_kristi рассказали, как приготовить простые слойки к чаю с готовыми начинками.

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
  • фруктовая начинка — 350-400 г
  • яйцо — 1 шт
  • топпинг
  • миндальные хлопья

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто размораживаем и разрезаем на квадратики. Раскатываем каждый квадрат в прямоугольник.
  2. Каждый кусочек условно делим на две половинки. На одной делаем надрезы, а на другую выкладываем начинку.
  3. Края теста смазываем взбитым яйцом. Залепляем слойки, тщательно защипывая края теста.
  4. Перекладываем слойки на противень, застеленный пергаментом. Смазываем будущую выпечку взбитым яйцом и посыпаем миндальными хлопьями (по желанию).
  5. Выпекаем их в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 25-30 минут, или до золотистой корочки.

Эти слойки очень вкусны как горячими, так и холодными. Полим их топингом и смакуем. Также мы рассказывали, как в духовке приготовить сочные котлеты.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Десерт #Тесто