Найпростіший рецепт смакоти до чаю: нічого не потрібно замішувати, їсти можна через 30 хвилин (відео)

Проста випічка до чаю чи кави

В духовці можна приготувати чимало смачненького. Ми ділились рецептом соковитого пирога з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати найсмачнішу випічку до чаю.

Щоб спростити приготування, можна взяти готове тісто — з ним дуже легко працювати. У кулінарному блозі foodblog_kristi розповіли, як приготувати прості слойки до чаю з готовими начинками.

Інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто — 500 г

фруктова начинка — 350-400 г

яйце — 1 шт

топінг

мигдалеві пластівці

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморожуємо та розрізаємо на квадратики. Розкочуємо кожен квадрат у прямокутник. Кожен шматочок умовно ділимо на дві половинки. На одній робимо надрізи, а на іншу викладаємо начинку. Краї тіста змащуємо збитим яйцем. Заліплюємо слойки, ретельно защипуючи краї тіста. Перекладаємо слойки на деко, застелене пергаментом. Змащуємо майбутню випічку збитим яйцем та посипаємо мигдалевими пластівцями (за бажанням). Випікаємо їх в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 25-30 хвилин, або до золотистої скоринки.

Ці слойки дуже смачні як гарячими, так і холодними. Поливаємо їх топінгом і смакуємо. Також ми розповідали, як у духовці приготувати соковиті котлети.