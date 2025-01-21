Найпростіший рецепт смакоти до чаю: нічого не потрібно замішувати, їсти можна через 30 хвилин (відео)
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Проста випічка до чаю чи кави
В духовці можна приготувати чимало смачненького. Ми ділились рецептом соковитого пирога з мандаринами. Тепер розповімо, як приготувати найсмачнішу випічку до чаю.
Щоб спростити приготування, можна взяти готове тісто — з ним дуже легко працювати. У кулінарному блозі foodblog_kristi розповіли, як приготувати прості слойки до чаю з готовими начинками.
Інгредієнти:
- листкове бездріжджове тісто — 500 г
- фруктова начинка — 350-400 г
- яйце — 1 шт
- топінг
- мигдалеві пластівці
Спосіб приготування:
- Листкове тісто розморожуємо та розрізаємо на квадратики. Розкочуємо кожен квадрат у прямокутник.
- Кожен шматочок умовно ділимо на дві половинки. На одній робимо надрізи, а на іншу викладаємо начинку.
- Краї тіста змащуємо збитим яйцем. Заліплюємо слойки, ретельно защипуючи краї тіста.
- Перекладаємо слойки на деко, застелене пергаментом. Змащуємо майбутню випічку збитим яйцем та посипаємо мигдалевими пластівцями (за бажанням).
- Випікаємо їх в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 25-30 хвилин, або до золотистої скоринки.
Ці слойки дуже смачні як гарячими, так і холодними. Поливаємо їх топінгом і смакуємо. Також ми розповідали, як у духовці приготувати соковиті котлети.