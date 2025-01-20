Какие украинские фамилии давали внебрачным детям: список родовых имен

Среди большого количества украинских родовых имен такие, основателями которых стали внебрачные дети

Наши предки давали имена детям, рожденным вне брака, по святцам, а отчество – по крестному отцу. Иногда младенцы получали от крестного отца и фамилию, но были и другие способы ее образования.

"Телеграф" решил рассказать, как украинцы в старые времена давали фамилии незаконнорожденным детям.

Часто таким малышам давали родовое имя Покровтюк. Но до сегодняшнего дня оно практически не сохранилось, поскольку через несколько поколений его меняли, часто на Кривтюк или Кривдюк.

Также рожденные вне брака могли носить говорящую фамилию Байструк. На сегодняшний день это родовое имя в Украине имеют около ста человек, проживающих преимущественно в Закарпатской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Нередко дети, родители которых не были повенчаны, получали фамилии, созданные от имени матери. Так в Украине появились: Катренко, Катеринюк и Катрук, Настенко, Маруняк, Марусяк, Марунчак и Марияш, Маланчук и Маланюк, Фещин и Фесенко, Паращук, Олянчин, Гануляк и Ганусенко, Химчук, Кулинич, Мотренко и другие.

Также внебрачные дети могли получить сокращенное родовое имя своего отца. Например, сына Четвертинского называли Вертинский, а сын Калитовского становился Литовским.

В случаях, когда отец признавал ребенка, то он мог передать ему и свою фамилию. Исключение из правил для внебрачных детей делалось, если отец девушки, родившей вне брака, давал согласие на передачу внуку или внучке своего родового имени.

Ранее мы рассказали, где живут Путины в Украине. В нашей стране эту фамилию носят 93 человека, по данным генеалогического портала "Ридни".