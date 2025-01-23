Энергоблоки №3 и 4 Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на американском топливе

Энергоблоки №3 и №4 ХАЭС будут работать на ядерном топливе по технологии американской компании Westinghouse, как и все остальные атомные электростанции Украины. Об этом говорится в сообщении государственной компании "Энергоатом", вынужденной опровергнуть опубликованные в сети фейки.

"100% всех закупок с 2022 года осуществляется у американской компании Westinghouse. Энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС будут работать исключительно на топливе американской компании Westinghouse или топливе, произведенном в Украине по технологии Westingouse, как и все остальные действующие атомные блоки", — говорится в сообщении компании.

Использование американского топлива прямо прописано в правительственном проекте закона №11146. В нем прямо прописано, что новые энергоблоки ХАЭС будут работать исключительно на ядерном топливе, произведенном по американской технологии.

Напомним, что Ольга Кошарная, которая является автором фейка о "не американском топливе", ранее отметилась рядом скандальных заявлений. В частности, в начале войны призвала работников оккупированной Запорожской АЭС сотрудничать с российским "Росатомом". "Энергоатом" призывает компетентные органы обратить внимание на ее деятельность, направленную на дискредитацию украинских энергетиков.