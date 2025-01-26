Львам — исполнение желания, Козерогам — внезапные изменения: гороскоп Таро на 27 января 2025 года

Любые перемены или вызовы могут стать началом чего-то лучшего

День 27 января будет насыщен событиями, но для многих он станет испытанием на терпение, мудрость и умение адаптироваться к обстоятельствам. В понедельник стоит воздержаться от импульсивности, неверных шагов и нежелания принимать перемены, которые уже стучатся в вашу жизнь. Время подходит для переоценки ценностей, работы над ошибками и спокойного анализа своих действий.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 27 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутая Звезда

Карта предупреждает, что Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Заранее приготовьте себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Телец — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Близнецы — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Рак — перевернутый Маг

Ваши действия или решения могут быть не столь эффективны, как хотелось бы. В перевернутом положении Маг символизирует недостаток концентрации, неуверенность в собственных силах или неправильное использование имеющихся ресурсов и способностей. Вы можете столкнуться с непорядочным человеком, либо сами решите поступить нечестно. Карта советует быть осторожным в своих действиях и не поддаваться на сомнительные предложения или авантюры.

Лев — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в четверг исполнится Ваше давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Не исключено, что в этот день вы получите хороший совет от старшего или влиятельного человека.

Дева — перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что у вас возможны препятствия или задержки в делах. Следует быть осторожнее с финансами. Также возможен неприятный разговор с человеком, который будет упрямо требовать своего.

Весы — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Скорпион — перевернутая Четверка жезлов

И в прямом, и в перевернутом положении эта карта несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Стрелец — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Козерог — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Водолей — перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Рыбы — перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не нагружайте себя работой в этот день, посвятите время отдыху и хобби.