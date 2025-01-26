Левам – виконання бажання, Козерогам – раптові зміни: гороскоп Таро на 27 січня 2025 року

Будь-які зміни чи виклики можуть стати початком чогось кращого

День 27 січня буде насичений подіями, але для багатьох він стане випробуванням на терпіння, мудрість та вміння адаптуватися до обставин. У понеділок варто утриматися від імпульсивності, невірних кроків та небажання приймати зміни, які вже стукають у ваше життя. Час підходить для переоцінки цінностей, роботи над помилками та спокійного аналізу своїх дій.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 27 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернута Зірка

Карта попереджає, що Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь приготуйте собі щось для підняття духу, виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Телець — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього дня ще не визначено для Вас або знання про них може чимось Вам нашкодити. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Близнюки — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і марно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень.

Рак — перевернутий Маг

Ваші дії чи рішення можуть бути не настільки ефективними, як хотілося б. У перевернутому положенні Маг символізує нестачу концентрації, невпевненість у власних силах або неправильне використання наявних ресурсів та здібностей. Ви можете зіткнутися з непорядною людиною, або самі вирішите вчинити нечесно. Карта радить бути обережним у своїх діях та не піддаватися на сумнівні пропозиції чи авантюри.

Лев — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме в четвер виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Не виключено, що цього дня ви отримаєте хорошу пораду від старшої чи впливової людини.

Діва — перевернута Королева пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у вас можливі перешкоди чи затримки у справах. Слід бути обережнішими з фінансами. Також можлива неприємна розмова з людиною, яка вперто вимагатиме свого.

Терези — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із затяжної неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Скорпіон — перевернута Четвірка жезлів

І в прямому, і в перевернутому положенні ця карта несе в собі лише позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Стрілець — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про швидкий щасливий шлюб або отримання спадщини.

Козоріг — Башта

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Водолій — перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Риби — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, схильні до підлих вчинків і пожадливості. Не навантажуйте себе роботою в цей день, присвятіть час відпочинку та хобі.