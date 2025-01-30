Величественное здание превратилось в руины: как раньше выглядел Дворец охраны здоровья в Днепре

Некогда величественное здание прошлого века стоит в запустении

В каждом городе Украины есть особенные здания, которые являются неотъемлемой частью истории. Но далеко не все из них сохранились если не в первозданном, то хотя бы не в аварийном виде. Одним из таких памятников прошлого является Дворец охраны здоровья в Днепре. Когда-то это здание поражало своим величием и красотой, но сегодня его состояние вызывает сожаление.

Ранее мы рассказывали историю одного из роскошных отелей Харькова, который не сохранился до наших дней. Теперь предлагаем узнать историю этого уникального дворца в Днепре.

История Дворца охраны здоровья, также известного как Дворец профилактики, берет свое начало в 1920-х годах. В этот период известный архитектор Александр Красносельский предложил несколько масштабных проектов для нового социалистического города, среди которых особое место занимало медицинское учреждение, не имеющее аналогов. В 1927 году величественное здание, выполненное в стиле неоклассицизма с элементами итальянской архитектуры XVI века, открыло свои двери для пациентов.

Дворец охраны здоровья или Дворец профилактики

Уникальность Дворца заключалась не только в его архитектуре, но и в масштабах деятельности. Здание было спроектировано таким образом, чтобы в нем могли проходить не только лечебные, но и образовательные процессы. Центральный зал на втором этаже служил просторной лекционной аудиторией для медицинских работников.

В отчетах Кайдакского районного совета за 1930 год подробно описывались нововведения, появившиеся при Дворце охраны здоровья. Здесь функционировали диагностический кабинет, куда приглашались лучшие специалисты, урологический кабинет с хирургическим уклоном, травматологическое отделение, оснащенное современным оборудованием. Также в здании действовала электро-светолечебница, диетический диспансер и столовая. Популярность учреждения стремительно росла: в 1928-1929 годах в Дворце обслужили более 460 тысяч пациентов, а уже в 1929-1930 годах — свыше 536 тысяч. Это свидетельствовало о масштабности проекта и его значении для города.

Здание Дворца профилактики впечатляло

Во время Второй мировой войны здание Дворца охраны здоровья сильно пострадало. Впоследствии его восстановили, но с изменениями, которые частично лишили его первоначального облика. Планировка помещений была адаптирована под новые нужды, фасад утратил значительную часть декора, а также исчезли надписи и мраморные скульптуры, украшавшие главный вход. Тем не менее величие сооружения все еще оставалось заметным.

В 1996 году здание было признано памятником архитектуры местного значения. Однако это не спасло его от разрушения. Со временем оно подверглось вандализму и постепенно приходило в упадок.

Здание Дворца профилактики на ул. Госпитальная ужасает своим видом

С 2016 года Дворец профилактики не используется, а его состояние можно охарактеризовать как аварийное. В 2019 году в здании произошел пожар, что только ухудшило его состояние.

Дворец после пожара в 2019 году. Фото: Елена Присягина

Здание несколько раз выставлялось на аукцион, но инвестора за эти годы так и не нашлось.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю кинотеатра "Родина", который превратили в пивоварню.