"Переобувалась" в воздухе? Как менялась риторика скандальной французской политики Ле Пен в отношении Украины

Ее риторика по войне в Украине претерпела изменения

Парижский суд 31 марта 2025 признал лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен виновной в деле о хищении средств Европейского парламента. Как сообщает Le Figaro, политике назначены 4 года заключения, из которых два — условные, еще два — с электронным браслетом под домашним арестом. Кроме этого, она должна оплатить 100 тысяч евро штрафа и потеряла право занимать выборные должности в течение 5 лет с немедленным исполнением решения. Это фактически лишает Ле Пэн шанса баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

По информации The Guardian, по делу также признаны виновными восемь евродепутатов и 12 их помощников. Они использовали бюджет ЕС для оплаты работы партийного аппарата во Франции, что противоречит правилам Европарламента.

"Подруга Путина" — как менялась риторика Ле Пен

Идеологически Марин Ле Пен придерживается праворадикальных, националистических взглядов и годами выступала за тесные связи с Россией. В 2014 году она заявила, что так называемый "референдум" в Крыму был "законным". Через несколько месяцев французские СМИ обнаружили, что ее партия получила 9 миллионов евро кредита от "Первого чешско-российского банка". Новый кредит – на 3 миллиона евро – Ле Пен взяла в 2017 году в российском банке "Стратегия".

В апреле 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения, она отказывалась признавать действия РФ геноцидом, называла Россию "великим государством" и призвала к налаживанию с ней отношений. Даже тогда она была против поставок оружия Украине, особенно ударных средств, и предлагала "стратегическое сближение" России и НАТО после завершения войны.

Риторическое смещение: от осторожности — к поддержке Украины

Впрочем, постепенно риторика Ле Пен стала меняться. В марте 2024 года она выступила во французском парламенте с речью, где впервые четко заявила, что Россия "спровоцировала войну и геополитический кризис" 24 февраля 2022 года. "Мы должны уважать и поддерживать украинский народ", — сказала она.

Летом 2024 года, когда ее партия победила на досрочных парламентских выборах, Ле Пен пообещала ограничить поставки дальнобойных ракет Украине, выступала против нанесения ударов по территории РФ и категорически отрицала возможность отправки французских войск в Украину. В то же время, после заявлений российского МИД в ее поддержку, Ле Пен резко ответила, что Кремль "на самом деле не хочет ее победы", обвинив РФ во вмешательстве в дела Франции.

После публичного спора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, Ле Пен назвала ситуацию "пощечиной по лицу Европы" и обвинила США в диктате, в то же время призывая к "европейской стратегической автономии".

Через несколько дней, 3 марта, она заявила в Национальном собрании Франции, что Украине нельзя обещать вступление в НАТО, потому что это было "одной из причин агрессии РФ". А вступление Украины в ЕС, по ее словам, "не отвечает интересам Франции" и "разрушит ее сельское хозяйство".

Однако уже 4 марта Ле Пен неожиданно раскритиковала решение Трампа заморозить военную помощь Украине, назвав его "очень жестоким" в отношении украинских солдат. По ее словам, наиболее критична потеря американской технической, разведывательной и киберпомощи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что две страны готовятся отправить военных в Украину. При этом, как подчеркнул Макрон, Россия этот вопрос не будет решать. Также французский лидер пояснил, что силы сдерживания не должны заменять миротворцев на линии столкновения или сильную и мощную украинскую армию.