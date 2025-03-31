В киевском парке Партизанской славы высадили 11 реликтовых деревьев (фото)

В одном из парков Киева появились деревья, насчитывающие более 100 миллионов лет истории

В Дарницком районе Киева в парке Партизанской славы появилось 11 деревьев магнолии, одного из старейших растений на Земле. Теперь они украшают парк и подчеркивают важность сохранения природного наследия города и его уникальной истории.

Об этом сообщили в Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации. Там подчеркивают, что насладиться цветами магнолии можно будет совсем скоро.

Высадка магнолий в парке Партизанской славы стала возможной благодаря усилиям специалистов коммунального предприятия УЗИ Дарницкого района. Эта акция направлена на сохранение природной красоты Киева и повышение уровня озеленения города. Цветущие магнолии станут еще одним привлекательным местом для посетителей парка и символом ответственности перед будущими поколениями.

Магнолия: растение из древней эпохи

Магнолия – это настоящий живой реликт, сохранившийся со времен динозавров. Ее возраст насчитывает более 100 миллионов лет, что делает его одним из старейших растений на планете. Это растение не только декоративно, но и имеет большое научное значение. В Киеве магнолии можно увидеть в разных районах, однако высадка новых деревьев в парке Партизанской славы является особой мерой для обогащения местной флоры и сохранения природного наследия города.

Парк партизанской славы: что о нем известно

Парк Партизанской славы – это региональный ландшафтный парк местного значения, расположенный между улицами Тростянецкой и Славгородской в Дарницком районе Киева. Общая площадь парка составляет 94,9 га, и включает ландшафтный заказник "Краснохуторские озера". Парк известен своим разнообразием растительности и животного мира, здесь произрастает 39 видов древесных растений, среди которых преобладают обыкновенная сосна и дуб обыкновенный. Новые магнолии станут еще одним элементом уникальной природной мозаики парка.

Высадка магнолий в парке Партизанской славы имеет не только эстетическое значение, но и подчеркивает важность сохранения природного наследия Киева. Парк Партизанской славы является одним из любимых мест отдыха жителей города, и новые магнолии станут еще одним символом природной красоты Киева. В будущем цветущие магнолии и другие декоративные деревья в Киеве будут привлекать еще больше посетителей в парки города, поддерживая развитие туризма и повышая уровень экологического сознания среди населения.

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