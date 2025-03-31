В апреле украинцы будут меньше платить за коммунальные услуги

Благодаря определенному стечению обстоятельств, платить в апреле в основном нужно будет меньшую сумму за коммунальные услуги, чем в предыдущий месяц

Платежки украинцев станут меньше уже в следующем месяце. С апреля начнут поступать счета за март – месяц, когда сильное потепление привело к временному прекращению отопительного сезона.

Таким образом, часть украинцев уже в апреле заметит существенную разницу в коммунальных расходах. Также апрель — последний месяц, когда потребители с электроотоплением могут платить за электроэнергию по льготному тарифу на первые 2000 кВт. Уже с мая их расходы снова возрастут, ведь будут платить на общих началах.

Также в апреле традиционно уменьшается потребление электроэнергии. Этому способствует более длинный световой день, перевод часов и т.д. Это также отразится на общих расходах по коммунальным услугам.

Среднесуточная потребность в электроэнергии в 2021/2022 годах

Напомним также, что в апреле еще будут начисляться субсидия с учетом отопительного периода. При начислении этого вида социальной помощи продолжительность предоставления отопления в расчетах стала с 15 октября по 15 апреля. Как и квитанции за апрель, выплата субсидии поступит в мае.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жители оказались в затруднительной ситуации. Из-за проблемы стоимости тарифа, воду будут подавать по часам.