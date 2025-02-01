Церковный праздник 1 февраля: что нельзя делать, чтобы не иметь проблем с деньгами

В этот день есть несколько важных запретов

Сегодня, 1 февраля, по новоюлианскому календарю православные христиане и греко-католики вспоминают святого мученика Трифона. По старому стилю праздник приходился на 14 февраля.

Трифон появился на свет в III веке в городе Апамиа на территории современной Турции. С самого детства он был верующим. Трифон был способен исцелять людей от болезней, за что получил уважение в обществе. Также святой обращал язычников в христианство, спасал людей от голода молитвами и даже изгонял бесов.

Впоследствии император Декий приказал поймать Трифона. Его долго мучили, однако мужчина не отказался от своей веры. Трифона казнили.

Традиции и приметы 1 февраля

В этот день верующие молятся святому Трифону, чтобы он помог выздороветь, избавиться от плохих мыслей, получить покровительство. Также святого просят об удачном браке и счастливых отношениях.

Верующие обращали внимание в этот день на следующие приметы:

Солнечный день говорит о том, что весна наступит рано.

Если тепло сегодня, так будет весь месяц.

Снег в этот день является предвестником дождливой весны.

Что нельзя делать 1 февраля

Запрещается плохо обращаться с котами, потому что привлечете горе в свою жизнь.

Сплетни, зависть, ложь потянет за собой проблемы.

Не стоит оставлять деньги на столе. Это может привлечь трудности с деньгами.

Физическая работа в этот день тоже не желательна. Иначе ждите проблем со здоровьем.

Именины 1 февраля

День Ангела в этот день отмечают Давид, Николай, Гавриил, Василий, Тимофей, Пётр.

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