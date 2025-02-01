Церковне свято 1 лютого: що не можна робити, аби не мати проблем з грошима

У цей день є кілька важливих заборон

Сьогодні, 1 лютого, за новоюліанським календарем православні християни та греко-католики згадують святого мученика Трифона. За старим стилем свято припадало на 14 лютого.

Трифон з'явився на світ у III столітті у місті Апаміа, що на території сучасної Туреччини. З самого дитинства він був вірянином. Трифон був здатен зцілювати людей від хвороб, за що отримав шану в суспільстві. Також святий навертав язичників до християнства, рятував людей від голоду молитвами та навіть виганяв бісів.

Згодом імператор Декій наказав спіймати Трифона. Його довго мучили, однак чоловік не відмовився від своєї віри. Трифона стратили.

Традиції та прикмети 1 лютого

У цей день віряни моляться до святого Трифона, щоб він допоміг одужати, позбутися поганих думок, отримати заступництво. Також святого просять про вдалий шлюб і щасливі стосунки.

Віряни звертали увагу у цей день на такі прикмети:

Сонячний день свідчить про те, що весна настане рано.

Якщо тепло сьогодні, то так буде увесь місяць.

Сніг у цей день є передвісником дощової весни.

Що не можна робити 1 лютого

Забороняється погано поводитись з котами, бо накличете горе в своє життя.

Плітки, заздрість, брехня спричинить проблеми.

Не варто залишати гроші на столі. Це може притягнути труднощі з фінансами.

Фізична робота у цей день теж не є бажаною. Інакше — чекайте проблем зі здоров'ям.

Іменини 1 лютого

День ангела у цей день відзначають Давид, Микола, Гавриїл, Василь, Тимофій, Петро.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли іменини Пилипа у 2025 році. Зібрали всі дати Днів ангела для чоловіків з цим ім'ям.