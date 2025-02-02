В Украине продают рыбку из мультика Немо: цена вас удивит

Данные рыбки едят сухой и замороженный корм

Не только породы собак становятся известными: в Украине продается рыба-клоун, Amphiprion ocellaris. Этот вид рыбок стал популярен после выхода в свет мультфильма "В поисках Немо".

Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте купли-продажи. Данная рыбка стоит 1800 гривен. Ее продает житель Днепровского района Запорожья.

"Едят сухой корм и заморозку, сидят в актинии, иногда в эуфиллии. Отправка авто или ж/д транспортом за вас счёт", — говорится в объявлении.

Что известно об этой рыбке

Рыба-клоун или Amphiprion ocellaris — это род морских лучепёрых рыб из семейства помацентровых. Для рыб-клоунов характерен симбиоз с различными видами актиний (разновидность полипов — Ред.).

Окраска рыб может быть либо насыщенно пурпурной, либо огненно-оранжевым, красным и жёлтым. Чаще всего эти рыбки встречаются в рифах Индийского и Тихого океанов — от Восточной Африки и Японии до Французской Полинезии и Восточной Австралии.

Также эти рыбки способны менять пол, что создает наилучшие условия для размножения.

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