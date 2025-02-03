Раз-два – и салат на столе: как приготовить вкусную закуску из сулугуни и морковью по-корейски (видео)
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Быстрый, полезный и сытный, из обычных продуктов
Хозяйки ценят легкие в приготовлении закуски из-за того, что они быстро готовятся и часто получаются вкусными. Например, можно приготовить салат с печенью, апельсином и зеленью или обратить внимание на салат с сыром сулугуни и морковью по-корейски.
Это блюдо готовится быстро и получается бюджетным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tania_sheremet_".
Как приготовить салат из сулугуни и морковью по-корейски
Ингредиенты:
- сыр сулугуни копченый – 150 г;
- кукуруза консервированная – 200 г;
- яйца – 2-3 шт.;
- морковь по-корейски – 150 г;
- майонез – 50 г;
Способ приготовления:
1. Сыр порезать соломкой и разделить на волокна.
2.Переложить в миску, добавить консервированную кукурузу.
3.Яйца натереть на большой терке, добавить в салат.
4. Сюда добавить морковь по-корейски, заправить майонезом, перемешать и можно есть.