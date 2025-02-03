Раз-два — і салат на столі: як приготувати смачну закуску з сулугуні та морквою по-корейськи (відео)

Швидкий, корисний та ситний, зі звичайних продуктів

Господині цінують легкі у приготуванні закуски через те, що вони швидко готуються і часто виходять смачними. Наприклад, можна приготувати салат з печінкою, апельсином та зеленню або ж звернути увагу на салат з сиром сулугуні та морквою по-корейськи.

Ця страва готується швидко та виходить бюджетною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_sheremet_".

Як приготувати салат з сулугуні та морквою по-корейськи

Інгредієнти:

сир сулугуні копчений – 150 г;

кукурудза консервована – 200 г;

яйця – 2-3 шт.;

морква по-корейськи – 150 г;

майонез – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Сир нарізати соломкою та розділити на волокна.

2.Перекласти в миску, додати консервовану кукурудзу.

3.Яйця натерти на великій тертці, додати до салату.

4.Сюди ж додати моркву по-корейськи, заправити майонезом, перемішати та можна їсти.