Раз-два — і салат на столі: як приготувати смачну закуску з сулугуні та морквою по-корейськи (відео)
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Швидкий, корисний та ситний, зі звичайних продуктів
Господині цінують легкі у приготуванні закуски через те, що вони швидко готуються і часто виходять смачними. Наприклад, можна приготувати салат з печінкою, апельсином та зеленню або ж звернути увагу на салат з сиром сулугуні та морквою по-корейськи.
Ця страва готується швидко та виходить бюджетною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tania_sheremet_".
Як приготувати салат з сулугуні та морквою по-корейськи
Інгредієнти:
- сир сулугуні копчений – 150 г;
- кукурудза консервована – 200 г;
- яйця – 2-3 шт.;
- морква по-корейськи – 150 г;
- майонез – 50 г;
Спосіб приготування:
1.Сир нарізати соломкою та розділити на волокна.
2.Перекласти в миску, додати консервовану кукурудзу.
3.Яйця натерти на великій тертці, додати до салату.
4.Сюди ж додати моркву по-корейськи, заправити майонезом, перемішати та можна їсти.