Почему у советских женщин не было целлюлита? Раскрываем секреты

О целлюлите в СССР стало известно лишь в конце 80-х годов

Современные женщины тратят немало времени и средств на борьбу с целлюлитом, в то время как в советские времена этой проблемы вообще не существовало. Отсутствие "апельсиновой корки" у женщин СССР объясняется особенностями тогдашнего образа жизни и питания.

Большинство девушек даже не подозревали о существовании такого косметического недостатка до конца 1980-х годов. "Телеграф" выяснил, почему целлюлит обходил советских женщин и когда эта проблема появилась на территории СССР.

Медики определяют целлюлит как воспалительный процесс в подкожно-жировой клетчатке, возникающий из-за активного действия бактерий. На его появление влияют различные факторы, включая наследственность, проблемы со щитовидной железой и неправильное питание. Большинство врачей считают целлюлит не болезнью, а косметической особенностью.

История борьбы с целлюлитом началась с Николь Ронсар, искавшей модель с идеальной кожей для обложки журнала. Заметив, что почти у всех женщин есть так называемая "апельсиновая корка", она решила использовать эту ситуацию. Ронсар написала книгу о методах борьбы с целлюлитом и открыла сеть косметических салонов.

В Советский Союз информация о целлюлите попала только в конце 80-х годов. В это время в аптеках появились первые антицеллюлитные кремы и мази. Советские женщины не слишком волновались этой проблемой, ведь не считали наличие целлюлита чем-то серьезным.

Отсутствие целлюлита у советских женщин объяснялось несколькими факторами. В те времена не было распространено использование гормональных препаратов с высоким содержанием эстрогена, провоцирующего появление целлюлита. Фастфуд и вредная пища отсутствовали в рационе. Кроме того, образ жизни предполагал постоянную физическую активность.

Важную роль играло и отношение к телу. Советские женщины носили закрытые купальники и обнажались только на пляже. Обсуждение особенностей фигуры происходило исключительно в кругу самых близких людей, а публичное обсуждение недостатков считалось неприемлемым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о самых опасных и жестоких играх детей в СССР. Советские дети в живую играли с огнем, ножами, палками и спичками.