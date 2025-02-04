Не покупайте это печенье в магазине: домашним оно будет гораздо вкуснее (видео)

Овсяное печенье легко готовить дома

Вкусная домашняя выпечка не обязательно должна быть сложной. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить чудесное овсяное печенье.

Домашним такое печенье гораздо вкуснее, чем то, которое вы сможете приобрести в магазине. Рецептом поделились в кулинарном блоге lyudakryanga. Это бананово-овсяное печенье с черным шоколадом – идеальный вариант для кофе или чая.

Ингредиенты:

2 спелых банана

100 г овсяных хлопьев

40 г черного шоколада

0,5 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Разомните бананы вилкой. Возьмите мисочку, где будет удобно замешивать "тесто". В размятые бананы добавьте овсянку и разрыхлитель, перемешайте. шоколад натрите на терке или измельчите ножом. В это же время включите духовку на 180°C – на момент выпечки она должна быть горячей. Замешайте тесто. Двумя ложками или влажными руками сформуйте печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 20-25 минут. Горячее печенье дайте остыть перед тем, как пробовать.

Печенье получается мягким, ароматным и очень шоколадным. Также мы рассказывали, как дома приготовить зефир.