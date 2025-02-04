Не купуйте це печиво в магазині: вдома це буде значно смачніше (відео)

Вівсяне печиво легко готувати вдома

Смачна домашня випічка не обов’язково повинна бути складною. Ми ділились рецептом лінивих круасанів. Тепер розповімо, як приготувати чудове вівсяне печиво.

Домашнім таке печиво значно смачніше ніж те, яке ви зможете придбати в магазині. Рецептом поділились у кулінарному блозі lyudakryanga. Цу бананово-вівсяне печиво з чорним шоколадом — ідеальний варіант до кави чи чаю.

Інгредієнти:

2 стиглі банани

100 г вівсяних пластівців

40 г чорного шоколаду

0,5 ч. л. розпушувача

Спосіб приготування:

Розімніть банани виделкою. Візьміть мисочку, де буде зручно замішувати "тісто". В розім’яті банани додайте вівсянку і розпушувач, перемішайте. шоколад натріть на тертці або ж подрібніть ножем. В цей же час увімкніть духовку на 180°C — на момент випікання вона повинна бути гарячою. Замішайте тісто. Двома ложками або вологими руками сформуйте печиво та викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте 20-25 хвилин. Гарячому печиву дайте охолонути перед тим, як куштувати.

Печиво виходить м’яким, ароматним і надзвичайно шоколадним. Також ми розповідали, як вдома приготувати зефір.