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Зефир можно приготовить дома, и это будет гораздо вкуснее магазинного (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусный и ароматный зефир
Очень вкусный и ароматный зефир. Фото dnpr.com.ua

Аппетитный быстро готовящийся зефир

Дома можно приготовить немало вкусных десертов. Например, мы рассказывали, как приготовить яблочный рулет. Теперь делимся рецептом очень вкусного зефира.

В кулинарном блоге anny.cooking рассказали, как приготовить вкуснейший зефир. Он получается гораздо более ароматным и аппетитным, чем тот, что вы можете купить в магазине.

Ингредиенты для сиропа:

  • 100 г яблочного пюре (можно взять детское)
  • 100 г вишен (размороженных)
  • 100 г воды
  • 300 г сахара
  • 10 г агар-агар силой 1200 блюм

Для пышной базы:

  • 70 г белка
  • 70 г сахара
  • щепотка соли
  • 1/3 ч. л. лимонной кислоты
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 1 ст.л. крахмала

Способ приготовления:

  1. Сразу готовим мешок с насадкой и пергамент, куда будем отсаживать зефир. Отставляем в сторону на время.
  2. Соединяем в сотейнике вишни, пюре и воду. Все вместе сбиваем блендером. Добавляем сахар, агар и доводим до кипения.
  3. Как только на поверхности появятся большие пузыри, продолжаем помешивать сироп, параллельно взбивая белки. Взбиваем их в пену.
  4. Добавляем к белкам щепотку соли, половину сахара и лимонную кислоту. Взбиваем все вместе еще 1 минуту, добавляем оставшийся сахар. Взбиваем до стойких пиков.
  5. В общем, сироп на огне от закипания варится ровно 7 минут или до 104 градусов. Готовый сироп снимаем с огня, перемешиваем и начинаем добавлять в белки.
  6. Взбивая белки на высокой скорости, тоненькой струйкой вливаем сироп. Взбиваем массу вместе с сиропом еще 3 минуты, зефирная масса должна наматываться на венчики.
  7. В подготовленный мешок перекладываем зефирную массу. Отсаживаем половинки зефирок и оставляем на ночь сохнуть.
  8. Смешиваем пудру с крахмалом и осыпаем высохший зефир. Склеиваем половинки между собой.

Зефир получается очень ароматным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить на сковороде хачапури с сыром.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Десерт #Зефир