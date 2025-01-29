Зефир можно приготовить дома, и это будет гораздо вкуснее магазинного (видео)
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Аппетитный быстро готовящийся зефир
Дома можно приготовить немало вкусных десертов. Например, мы рассказывали, как приготовить яблочный рулет. Теперь делимся рецептом очень вкусного зефира.
В кулинарном блоге anny.cooking рассказали, как приготовить вкуснейший зефир. Он получается гораздо более ароматным и аппетитным, чем тот, что вы можете купить в магазине.
Ингредиенты для сиропа:
- 100 г яблочного пюре (можно взять детское)
- 100 г вишен (размороженных)
- 100 г воды
- 300 г сахара
- 10 г агар-агар силой 1200 блюм
Для пышной базы:
- 70 г белка
- 70 г сахара
- щепотка соли
- 1/3 ч. л. лимонной кислоты
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 1 ст.л. крахмала
Способ приготовления:
- Сразу готовим мешок с насадкой и пергамент, куда будем отсаживать зефир. Отставляем в сторону на время.
- Соединяем в сотейнике вишни, пюре и воду. Все вместе сбиваем блендером. Добавляем сахар, агар и доводим до кипения.
- Как только на поверхности появятся большие пузыри, продолжаем помешивать сироп, параллельно взбивая белки. Взбиваем их в пену.
- Добавляем к белкам щепотку соли, половину сахара и лимонную кислоту. Взбиваем все вместе еще 1 минуту, добавляем оставшийся сахар. Взбиваем до стойких пиков.
- В общем, сироп на огне от закипания варится ровно 7 минут или до 104 градусов. Готовый сироп снимаем с огня, перемешиваем и начинаем добавлять в белки.
- Взбивая белки на высокой скорости, тоненькой струйкой вливаем сироп. Взбиваем массу вместе с сиропом еще 3 минуты, зефирная масса должна наматываться на венчики.
- В подготовленный мешок перекладываем зефирную массу. Отсаживаем половинки зефирок и оставляем на ночь сохнуть.
- Смешиваем пудру с крахмалом и осыпаем высохший зефир. Склеиваем половинки между собой.
Зефир получается очень ароматным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить на сковороде хачапури с сыром.