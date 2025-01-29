Зефир можно приготовить дома, и это будет гораздо вкуснее магазинного (видео)

Аппетитный быстро готовящийся зефир

Дома можно приготовить немало вкусных десертов. Например, мы рассказывали, как приготовить яблочный рулет. Теперь делимся рецептом очень вкусного зефира.

В кулинарном блоге anny.cooking рассказали, как приготовить вкуснейший зефир. Он получается гораздо более ароматным и аппетитным, чем тот, что вы можете купить в магазине.

Ингредиенты для сиропа:

100 г яблочного пюре (можно взять детское)

100 г вишен (размороженных)

100 г воды

300 г сахара

10 г агар-агар силой 1200 блюм

Для пышной базы:

70 г белка

70 г сахара

щепотка соли

1/3 ч. л. лимонной кислоты

2 ст.л. сахарной пудры

1 ст.л. крахмала

Способ приготовления:

Сразу готовим мешок с насадкой и пергамент, куда будем отсаживать зефир. Отставляем в сторону на время. Соединяем в сотейнике вишни, пюре и воду. Все вместе сбиваем блендером. Добавляем сахар, агар и доводим до кипения. Как только на поверхности появятся большие пузыри, продолжаем помешивать сироп, параллельно взбивая белки. Взбиваем их в пену. Добавляем к белкам щепотку соли, половину сахара и лимонную кислоту. Взбиваем все вместе еще 1 минуту, добавляем оставшийся сахар. Взбиваем до стойких пиков. В общем, сироп на огне от закипания варится ровно 7 минут или до 104 градусов. Готовый сироп снимаем с огня, перемешиваем и начинаем добавлять в белки. Взбивая белки на высокой скорости, тоненькой струйкой вливаем сироп. Взбиваем массу вместе с сиропом еще 3 минуты, зефирная масса должна наматываться на венчики. В подготовленный мешок перекладываем зефирную массу. Отсаживаем половинки зефирок и оставляем на ночь сохнуть. Смешиваем пудру с крахмалом и осыпаем высохший зефир. Склеиваем половинки между собой.

Зефир получается очень ароматным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить на сковороде хачапури с сыром.