"Мне нужна твоя одежда и редкоземельные металлы": в сети шутят о желании США добывать ресурсы Украины
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В сети шутят и публикуют мемы
Президент США Дональд Трамп заинтересовался украинскими редкоземельными металлами, что заставило многих украинцев вспомнить о том, что наша страна имеет существенные залежи разнообразных минералов. А другие же не преминули возможностью пошутить на эту тему.
Как зачастую бывает в украинском сегменте сети, не обошлось и без многочисленных шуток. "Телеграф" собрал лучшие.
В частности, пользователи пошутили о том, что США в вопросах доступа к природным ресурсам (например, нефти) могут вести весьма жесткую политику.
Другие же отметили, что Украина смогла найти то самое "слабое место" президента Дональда Трампа.
А третьи задумались о том, что Украина может предложить не только РЗМ.
При этом в сети даже начали предполагать, что из этого мог бы получиться неплохой фильм.
Нашлись и те, кто отметил, что в нынешних условиях требовать от Украины ресурсы в обмен на помощь не очень-то этично и не солидно.
А другие даже предложили помочь американцам с их добычей.
Не исключают в сети и то, что эта сделка может войти в украинский фольклор.
Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал о том, чем еще Украина может заинтересовать партнеров и какие ресурсы можно найти на ее территории.