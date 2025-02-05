"Мне нужна твоя одежда и редкоземельные металлы": в сети шутят о желании США добывать ресурсы Украины

В сети шутят и публикуют мемы

Президент США Дональд Трамп заинтересовался украинскими редкоземельными металлами, что заставило многих украинцев вспомнить о том, что наша страна имеет существенные залежи разнообразных минералов. А другие же не преминули возможностью пошутить на эту тему.

Как зачастую бывает в украинском сегменте сети, не обошлось и без многочисленных шуток. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности, пользователи пошутили о том, что США в вопросах доступа к природным ресурсам (например, нефти) могут вести весьма жесткую политику.

Другие же отметили, что Украина смогла найти то самое "слабое место" президента Дональда Трампа.

А третьи задумались о том, что Украина может предложить не только РЗМ.

При этом в сети даже начали предполагать, что из этого мог бы получиться неплохой фильм.

Нашлись и те, кто отметил, что в нынешних условиях требовать от Украины ресурсы в обмен на помощь не очень-то этично и не солидно.

А другие даже предложили помочь американцам с их добычей.

Не исключают в сети и то, что эта сделка может войти в украинский фольклор.

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал о том, чем еще Украина может заинтересовать партнеров и какие ресурсы можно найти на ее территории.