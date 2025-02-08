Гора ароматных оладий за 20 гривен: приготовьте это украинское блюдо, пока лук стоит копейки (видео)

Это блюдо точно стоит приготовить

Можно вкусно есть и не тратить много денег, сил и времени. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури, теперь делимся рецептом очень экономного украинского блюда — цыбуляников.

Сейчас, пока лук дешевый, на целую гору аппетитных оладий вы потратите не больше 20 гривен. Золотистые, ароматные цыбуляники станут отличным дополнением к вашему столу. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Карпатская хозяйка".

Ингредиенты:

500 г лука

1 час. л. сахара

1 час. л. соли

0,5 ч. л. перца

2 яйца

0,5 ч. л. соды + уксус

100 г муки

60 мл масла

Способ приготовления:

Лук для луковиц нужно почистить и нарезать как можно мельче. Также ее можно измельчить с помощью кухонного комбайна. Добавьте в лук соль, перец и сахар. Хорошо разомните лук руками, чтобы он стал мягким и пустил сок. Накройте миску крышкой и оставьте на 20 минут. Добавьте в лук яйца и хорошо перемешайте. Добавьте соду, погашенную уксусом. Постепенно добавляя муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. Оставьте готовое тесто на 5 минут. Разогрейте растительное масло на сковороде. С помощью ложки выкладывайте тесто на сковороду. Жарьте цыбуляники на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Это блюдо вкуснее всего есть теплым, со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые круассаны.