Гора ароматных оладий за 20 гривен: приготовьте это украинское блюдо, пока лук стоит копейки (видео)
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Это блюдо точно стоит приготовить
Можно вкусно есть и не тратить много денег, сил и времени. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури, теперь делимся рецептом очень экономного украинского блюда — цыбуляников.
Сейчас, пока лук дешевый, на целую гору аппетитных оладий вы потратите не больше 20 гривен. Золотистые, ароматные цыбуляники станут отличным дополнением к вашему столу. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Карпатская хозяйка".
Ингредиенты:
- 500 г лука
- 1 час. л. сахара
- 1 час. л. соли
- 0,5 ч. л. перца
- 2 яйца
- 0,5 ч. л. соды + уксус
- 100 г муки
- 60 мл масла
Способ приготовления:
- Лук для луковиц нужно почистить и нарезать как можно мельче. Также ее можно измельчить с помощью кухонного комбайна.
- Добавьте в лук соль, перец и сахар. Хорошо разомните лук руками, чтобы он стал мягким и пустил сок. Накройте миску крышкой и оставьте на 20 минут.
- Добавьте в лук яйца и хорошо перемешайте. Добавьте соду, погашенную уксусом.
- Постепенно добавляя муку, замесите тесто консистенции густой сметаны. Оставьте готовое тесто на 5 минут.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. С помощью ложки выкладывайте тесто на сковороду. Жарьте цыбуляники на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Это блюдо вкуснее всего есть теплым, со сметаной. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые круассаны.