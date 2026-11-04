Мыши боятся этих запахов больше, чем огня: чем обработать дом
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Уксус, обгоревшая шерсть и березовый деготь используют в местах появления грызунов и возле входа в жилье
Чтобы отпугнуть мышей, в доме используют не только мышеловки, но и резкие запахи – от уксуса до скипидара. Такие средства применяют осенью, когда грызуны ищут укрытие в жилье.
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О способах борьбы с мышами с помощью запахов рассказало издание Bydlíme útulně. Среди предложенных вариантов – обработка поверхностей уксусным раствором и размещение источников резкого запаха там, где появляются грызуны.
Уксусный раствор для поверхностей и входа
Если мыши уже проникли в дом, уксус смешивают с водой в пропорции 4 : 1 и обрабатывают раствором мебель. Не следует наносить его на материалы, которые смесь может повредить.
Для профилактики уксусом обрабатывают пространство возле дома – порог и входную дверь. Запах на подходах к жилью должен отпугнуть мышей, пока они не проникли внутрь.
Запах обгоревших перьев и шерсти
Еще один способ – использовать обгоревшие перья или шерсть. Их предлагают оставлять в местах, где уже появились мыши, или вокруг дома.
Можно использовать и золу, оставшуюся после сгорания. Ею посыпают дорожки, по которым передвигаются грызуны.
Скипидар и березовый деготь
Среди средств с особенно резким запахом – скипидар и березовый деготь. Ими отпугивают мышей, которые уже появились в доме, а также пользуются для профилактики.
С этими жидкостями нужно обращаться осторожно: из-за сильного запаха жильцам тоже может быть неприятно находиться в доме. Поэтому важно продумать, где и как применять пахучие средства в помещении.
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