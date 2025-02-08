Гора ароматних оладок за 20 гривень: приготуйте цю українську страву, поки цибуля коштує копійки (відео)
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Цю страву точно варто приготувати
Можна смачно їсти і не витрачати багато грошей, сил та часу. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі, тепер ділимось рецептом дуже економної української страви — цибуляників.
Зараз, поки цибуля дешева, на цілу гору апетитних оладок ви потратите не більше 20 гривень. Золотисті, ароматні цибуляники стануть чудовим доповненням до вашого столу. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Карпатська господиня".
Інгредієнти:
- 500 г цибулі
- 1 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. перцю
- 2 яйця
- 0,5 ч. л. соди + оцет
- 100 г борошна
- 60 мл олії
Спосіб приготування:
- Цибулю для цибуляників потрібно почистити та нарізати якомога дрібніше. Також її можна подрібнити за допомогою кухонного комбайну.
- Додайте до цибулі сіль, перець та цукор. Добре розімніть цибулю руками, щоб вона стала м'якою та пустила сік. Накрийте миску кришкою та залиште на 20 хвилин.
- Додайте до цибулі яйця та добре перемішайте. Додайте соду, погашену оцтом.
- Поступово додаючи борошно, замісіть тісто консистенції густої сметани. Залиште готове тісто на 5 хвилин.
- Розігрійте олію на сковороді. За допомогою ложки викладайте тісто на сковороду. Смажте цибуляники на помірному вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Цю страву найсмачніше їсти теплою, зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві круасани.