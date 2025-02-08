Гора ароматних оладок за 20 гривень: приготуйте цю українську страву, поки цибуля коштує копійки (відео)

Цю страву точно варто приготувати

Можна смачно їсти і не витрачати багато грошей, сил та часу. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі, тепер ділимось рецептом дуже економної української страви — цибуляників.

Зараз, поки цибуля дешева, на цілу гору апетитних оладок ви потратите не більше 20 гривень. Золотисті, ароматні цибуляники стануть чудовим доповненням до вашого столу. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Карпатська господиня".

Інгредієнти:

500 г цибулі

1 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. перцю

2 яйця

0,5 ч. л. соди + оцет

100 г борошна

60 мл олії

Спосіб приготування:

Цибулю для цибуляників потрібно почистити та нарізати якомога дрібніше. Також її можна подрібнити за допомогою кухонного комбайну. Додайте до цибулі сіль, перець та цукор. Добре розімніть цибулю руками, щоб вона стала м'якою та пустила сік. Накрийте миску кришкою та залиште на 20 хвилин. Додайте до цибулі яйця та добре перемішайте. Додайте соду, погашену оцтом. Поступово додаючи борошно, замісіть тісто консистенції густої сметани. Залиште готове тісто на 5 хвилин. Розігрійте олію на сковороді. За допомогою ложки викладайте тісто на сковороду. Смажте цибуляники на помірному вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Цю страву найсмачніше їсти теплою, зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві круасани.