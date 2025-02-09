Можно быстро заработать хорошие деньги: пенсионерам в Украине предлагают романтичную работу

Работодатели ищут не только пенсионера, но и студента, а также человека с инвалидностью

На следующей неделе в Украине будут отмечать День святого Валентина: это произойдет в пятницу, 14 февраля. В этот день украинцам предлагают подзаработать дополнительные деньги.

Соответствующая вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы в Украине. Речь идет о вакансии курьера по доставке цветов и подарков. Для этого желательно иметь собственный автомобиль.

Работать нужно в течение дня, 14 февраля.

Основные требования:

отличное знание города;

аккуратный внешний вид и культурное общение обязательно.

Основные обязанности:

четкое и своевременное выполнение доставки букетов и композиций по указанному адресу.

Кандидатам предлагают зарплату от 3500 до 5000 гривен. Занятость может быть как полной, так и неполной. Кроме пенсионеров, на работу ищут студентов, а также людей с инвалидностью. Здесь также может работать участник российско-украинской войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что знатокам пива предлагают работу с достойной зарплатой. Вакансию также предлагают студентам или людям с инвалидностью.