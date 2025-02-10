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Близнецы примут правильные решения, а Девы захотят уйти в себя: гороскоп Таро на 11 февраля 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 11 февраля
Гороскоп Таро, чего ждать 11 февраля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Постарайтесь не поддаваться негативным эмоциям

Во вторник, 11 февраля, представители некоторых знаков вынуждены будут столкнуться с внутренними сомнениями, необходимостью пересмотреть свои прошлые поступки и найти новые решения проблем. В то же время некоторых ожидают позитивные перемены и шанс осознать свои истинные желания. Постарайтесь во вторник сохранять внутреннее равновесие, не идти на поводу у эмоций и быть открытыми для новых возможностей.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 11 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутое Солнце

На пути к радости и успеху могут возникнуть неожиданные препятствия, но не стоит впадать в уныние — все сложности окажутся временными и вполне преодолимыми.

Телец — Туз жезлов

Эта карта символизирует начало нового этапа — будь то чувства, идеи, планы или важные события. Удача будет на вашей стороне, а также возможны финансовые поступления. Сейчас самое время проявить инициативу и решительно двигаться вперед.

Близнецы — Туз мечей

Эта карта символизирует победу и триумф. Особенно благоприятна она для тех, кто полагается на интеллект, а не на физическую силу. Вас ждут правильные решения, которые приведут к процветанию и помогут достичь поставленных целей.

Рак — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Лев — перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Дева — перевернутая Королева кубков

К сожалению, эта королева указывает на то, что начало недели у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения.

Делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Весы — перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Скорпион — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Стрелец — перевернутый Иерофант

Возможно для Вас пришло время перемен. При чем Вам захочется бросить вызов традиционным правилам и попробовать что-то новое, экспериментальное, эксцентричное. Не цепляйтесь за старое, научитесь прислушиваться к себе.

Козерог — перевернутая Шестерка кубков

Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Водолей — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Рыбы — Четверка кубков

Эта карта говорит, что Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить. Но не пропустите блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

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