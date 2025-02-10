Близнецы примут правильные решения, а Девы захотят уйти в себя: гороскоп Таро на 11 февраля 2025 года

Постарайтесь не поддаваться негативным эмоциям

Во вторник, 11 февраля, представители некоторых знаков вынуждены будут столкнуться с внутренними сомнениями, необходимостью пересмотреть свои прошлые поступки и найти новые решения проблем. В то же время некоторых ожидают позитивные перемены и шанс осознать свои истинные желания. Постарайтесь во вторник сохранять внутреннее равновесие, не идти на поводу у эмоций и быть открытыми для новых возможностей.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 11 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутое Солнце

На пути к радости и успеху могут возникнуть неожиданные препятствия, но не стоит впадать в уныние — все сложности окажутся временными и вполне преодолимыми.

Телец — Туз жезлов

Эта карта символизирует начало нового этапа — будь то чувства, идеи, планы или важные события. Удача будет на вашей стороне, а также возможны финансовые поступления. Сейчас самое время проявить инициативу и решительно двигаться вперед.

Близнецы — Туз мечей

Эта карта символизирует победу и триумф. Особенно благоприятна она для тех, кто полагается на интеллект, а не на физическую силу. Вас ждут правильные решения, которые приведут к процветанию и помогут достичь поставленных целей.

Рак — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Лев — перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Дева — перевернутая Королева кубков

К сожалению, эта королева указывает на то, что начало недели у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения.

Делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Весы — перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Скорпион — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Стрелец — перевернутый Иерофант

Возможно для Вас пришло время перемен. При чем Вам захочется бросить вызов традиционным правилам и попробовать что-то новое, экспериментальное, эксцентричное. Не цепляйтесь за старое, научитесь прислушиваться к себе.

Козерог — перевернутая Шестерка кубков

Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Водолей — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Рыбы — Четверка кубков

Эта карта говорит, что Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить. Но не пропустите блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.