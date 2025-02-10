Близнюки ухвалять правильні рішення, а Діви захочуть замкнутися в собі: гороскоп Таро на 11 лютого 2025 року

Намагайтеся не піддаватися негативним емоціям

У вівторок, 11 лютого, представники деяких знаків змушені будуть зіштовхнутися із внутрішніми сумнівами, необхідністю переглянути свої минулі вчинки та знайти нові способи розв'язання проблем. В той самий час на деяких очікують позитивні зміни й шанс усвідомити свої справжні бажання. Намагайтеся у вівторок зберігати внутрішню рівновагу, не йти на поводу в емоцій і бути відкритими для нових можливостей.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 11 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — перевернуте Сонце

На шляху до радості та успіху можуть виникнути несподівані перешкоди, але не варто впадати у відчай — всі складнощі виявляться тимчасовими й цілком переборними.

Телець — Туз жезлів

Ця карта символізує початок нового етапу — чи то почуття, ідеї, плани чи важливі події. Успіх буде на вашому боці, а також можливі фінансові надходження. Зараз саме час виявити ініціативу та рішуче рухатися вперед.

Близнюки — Туз мечів

Ця карта символізує перемогу та тріумф. Особливо сприятлива для тих, хто покладається на інтелект, а не на фізичну силу. На вас чекають правильні рішення, які призведуть до процвітання і допоможуть досягти поставленої мети.

Рак — Лицар мечів

Ця карта попереджає про несподівані, раптові події та можливо про конфлікт. В той самий час, якщо ви будете готові, діяти рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.

Лев — перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Ба більше, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Діва — перевернута Королева кубків

На жаль, ця королева вказує на те, що початок тижня у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відмовитися від проблем та миру в цілому за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. Робіть щось руками й намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Терези — перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб засудження і ненависть не затьмарили теплі почуття до близьких.

Скорпіон — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Стрілець — перевернутий Ієрофант

Можливо для Вас настав час змін. При чому Вам захочеться кинути виклик традиційним правилам та спробувати щось нове, експериментальне, ексцентричне. Не чіпляйтеся за старе, навчіться прислухатися до себе.

Козоріг — перевернута Шістка кубків

Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи й тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Водолій — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти та зазнати чогось невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Риби — Четвірка кубків

Ця карта каже, що Ви будете дещо відхилені від світу та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати. Але не пропустіть блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.