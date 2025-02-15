На подиум в 48 лет. Как переселенка сбежала от "русского мира" и нашла себя (фото)

Оксана Гриниченко из Луганской области была электромехаником, а стала журналисткой, моделью и общественным деятелем

Оксана Гриниченко — улыбчивая моложавая брюнетка с модной стрижкой и тату в виде иероглифов на шее. Она же начинающая модель, она же редактор газеты в Кременчуге на Полтавщине, она же волонтер и общественный деятель. Словом, человек чрезвычайно разносторонний и успешный во многих делах, за которые берется.

Бегство из "гетто"

Когда она бежала в Кременчуг от "русского мира", то не собиралась профессионально работать в журналистике. Еще в начале вторжения оккупантов в Украину женщина поняла, насколько это опасная профессия во время войны.

Мечту же стать моделью Оксана вынашивала чуть ли не полжизни. Еще 25-летней в одном из женских журналов она увидела модель, которой было 50, и это ее очень вдохновило.

— Но в небольшом шахтерском городе на Луганщине, где я тогда жила, не было ни одной модельной школы, так что мечту пришлось отложить, — улыбается Оксана. — Я выучилась на подземного электромеханика, работала на высоковольтной подстанции с напряжением 110 киловольт, разбиралась в огромных схемах включения-отключения электрооборудования. Затем попробовала себя в качестве диспетчера, следила за бесперебойными поставками электроэнергии на предприятии. Мне это все очень нравилось, но в какой-то момент поняла, что некуда дальше развиваться. Работа перестала доставлять удовольствие. И тогда я круто изменила свою жизнь – пошла в журналистику. Толчком для этого стало объявление о наборе корреспондентов в новую газету. Решила попробовать. Ведь, кроме физики и математики, меня всегда привлекало литературное творчество.

Это выглядело нелогично, поскольку я много теряла в деньгах, да и профессионального образования не имела. Меня никто тогда не понял, кроме мужа, который сказал: "Если тебе нравится, то бросай все и занимайся тем, что доставит тебе удовольствие". Алексей всегда поддерживал и продолжает поддерживать все мои безумные идеи.

Оксана Гриниченко уже не раз круто меняла свою жизнь

Оксана довольно быстро овладела азами журналистики, ее карьера стремительно шла в гору. В 2010-м она уже была заместителем главного редактора. Газета продолжала выходить и на первых порах после вторжения российских войск в Луганскую область в 2014 году.

Но однажды в редакцию завалились так называемые ополченцы и забрали ее в штаб, где допрашивали, запугивали "подвалом", склоняя к сотрудничеству.

— После допроса в штабе меня начал добиваться один "добрый ополченец". Когда меня отпустили, думала, что самое страшное позади. Но когда вернулась домой, он мне позвонил и пригласил "отдохнуть в бане". В тот момент я испытала еще один шок. Если бы к нему вышел мой муж, его убили бы. Если бы я не пошла, меня бы нашли. И я приняла нелегкое решение идти "на свидание", понимая, что меня ждет. Потому что моя жизнь и жизнь моего мужа мне были дороже…

Я умоляла того "поклонника" отпустить меня. Говорила, что очень дорожу своей семьей, что люблю своего Алексея, что я венчаная, что не вернусь в газету, что с утра уеду из города…

И он меня отпустил. Помню глаза своего мужа — он был полуживой от неизвестности и очень рад, что со мной все хорошо.

После этого женщина, имея четкую проукраинскую позицию, уехала в безопасное место.

— Долгое время мне сложно было говорить с кем-то о пережитом. А когда решилась рассказать подруге, то, на удивление, вместо слов сочувствия услышала от нее: "А чего переживать? Тебя же не изнасиловали". Да, меня не изнасиловали физически. Мне изнасиловали душу…

Я не смогла самостоятельно справиться с тем стрессом, пришлось обращаться к психологу.

Спасала работа. В условно безопасном месте Оксана долгое время работала на фрилансе, публикуясь под псевдонимами, позже возглавляла орготдел общественного профсоюза.

Но в то условно безопасное место через десять лет тоже пришел "русский мир".

— Россияне сразу же закрыли границу для мужчин призывного возраста. Так что выехать из искусственно созданного "гетто" было невозможно, — вздыхает моя собеседница. — Жизнь была невыносимой. Мы задыхались в оккупации. Наконец-то накануне 2023 года, через десять месяцев после полномасштабного вторжения, у нас с мужем появилось "окно" возможности. Мы придумали легенду, что едем в гости к родственникам в Польшу. Сели в машину и через несколько суток оказались на западной границе Украины, проехав 3500 километров, которые пролегли через шесть государств. Как только пересекли последнюю границу, я стала на колени, прикоснулась ладонями к земле и заплакала. Муж, всегда сдержанный, тоже вытирал слезы. Это были слезы счастья…

Мысли ложатся на бумагу

Уже на следующий день по приезду в Кременчуг, где у Оксаны давно живет сестра с семьей, супружеская пара вынужденных переселенцев включилась в поиски работы. Алексей — профессиональный водитель и мастер по ремонту пластиковых окон — вскоре нашел работу по своему профилю. Оксана же собиралась устроиться организатором праздников в детских или школьных заведениях либо в турфирму. Однако эти ниши в городе были заняты.

— Безуспешно потыкавшись туда-сюда, в ожидании хоть какого-то предложения, я села писать о собственной истории побега с оккупированной территории, — говорит Оксана Гриниченко. – Статье дала заголовок "Жизненная история: длинная дорога домой" . Прикрепила к ней резюме и отправила в несколько местных СМИ. После этого мне позвонила директор "Кременчугского Телеграфа" Леся Лазоренко — им нужен был SMMщик, то есть специалист, продвигающий бренд в соцсетях. Я в этом, если честно, почти ничего не понимаю, но сразу согласилась. И овладела бы новой для себя профессией, потому что когда имею цель, то довольно быстро учусь. Но так случилось, что человек, от которого зависело мое оформление на работу, уехал на две недели в командировку. А я в это время написала еще 5 или 6 статей. Это были впечатления от города, который сразу стал для меня родным. Их опубликовали, после чего я получила предложение стать редактором печатного приложения "Кременчугского Телеграфа" — газеты "Для дома и семьи". "Ну, редактором, так редактором", — сказала я. В этом деле я разбираюсь. Это моя стихия.

Но просто редактировать газету Оксане было мало. Она взяла на себя кусок работы в "Кременчугском Телеграфе": пишет большие интервью с военнослужащими и вдохновляющие истории с внутренними переселенцами, которые так же, как и она, смогли реализоваться на новом месте. Кроме того, находит возможности поддерживать защитников и людей с инвалидностью, организуя сборы и делая донаты. Договаривается о реальной помощи для тех, кто испытал сексуальное насилие в результате войны. В то же время ищет финансирование для реализации своих новых творческих проектов…

— Как-то все так нанизывается одно на другое у меня в Кременчуге, — продолжает Оксана. — В начале прошлого года я под псевдонимом Мирослава Украинская, который взяла себе уже здесь, издала небольшой сборник рассказов "Мысли, которые легли на бумагу" . В него вошло 15 реальных историй людей, переживших оккупацию, одна из них автобиографическая .

Читатели говорят, что рассказы написаны легко, но читать их тяжело. Лично меня больше всего поразила история пожилой женщины, сын которой вывез с оккупированной территории всю свою семью, даже тещу, а мать оставил. Старушка каждое утро и каждый вечер выходила на обочину дороги, все ждала, что он за ней вернется. Пока в ее дом не прилетел снаряд и она не погибла.

Автор за свой счет напечатала в общей сложности около 200 экземпляров книги. Сначала заказала 10 — минимальное количество, которое принимает к заказу типография. Они мгновенно разлетелись, и следующий тираж был уже 30…

— Я рекламировала свой сборник в интернете, отмечая, что вырученные от продаж средства пойдут на ВСУ. Со мной связывались вынужденные переселенцы из Канады, Японии, Польши, Германии, Венгрии, Ирландии, Косово и вносили свой вклад в поддержку наших защитников, — рассказывает Оксана. — А ведущий проекта "Медиа-кофе" из Луцка реализовал несколько моих книг через аукционы и тоже вырученные средства перевел на армию.

Первый сборник рассказов Оксаны Гриниченко стал победителем нескольких творческих конкурсов.

— К написанию книги меня побудил журналист с большим опытом, руководитель творческого союза журналистов Кременчугщины НСЖУ Владимир Шевченко, — говорит Оксана. — У нас завязалось плодотворное сотрудничество. Вместе с Владимиром и его заместителем по союзу Татьяной Булат мы уже подготовили семь книг под названием "Криниця памʼяті — Герої Кременчуччини" о погибших в российско-украинской войне.

Оксана Гриниченко (слева) с Владимиром Шевченко

Оксана вынашивает идею написать сборник реальных историй о пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной. Но пока это для нее морально тяжело. Несколько уже написанных историй она передала Владимиру Шевченко, и он включил их в три последних тома литературного проекта "Крізь морок війни. Кременчук". Один из рассказов носит автобиографический характер и в прошлом году удостоился награды Национального союза журналистов Украины.

Поэтому не случайно она согласилась стать соучредителем всеукраинской общественной организации "Нумо, сестри" (ее глава Людмила Гусейнова три года провела в рашистском плену), которая объединяет женщин, против которых были совершены преступления сексуального насилия, связанного с военным конфликтом.

Модели не смотрят по сторонам

Год назад в жизни Оксаны Гриниченко появилась модельная школа. Ее пригласила на обучение молодая и амбициозная Валерия Лисица, которая возглавляет первую в Кременчуге разновозрастную модельную школу "Unique.model.project". До этого Оксане отказали в нескольких, учитывая возраст. В модели, как оказалось, обычно берут до 25.

— Тогда я еще не знала, что быть моделью — это тяжкий труд, — признается Оксана. — Многие мои представления были беспощадно сломаны. В первую очередь — походка. Неосведомленному человеку кажется, что модели ходят, виляя бедрами. На самом деле они ходят ровно, с прямыми плечами и сведенными лопатками. Настолько сведенными, чтобы аж руки назад подавались. И чтобы между лопатками можно было вставить разве что мизинчик. Это, кстати, сразу здорово вытягивает шею.

Модели нельзя ни отводить взгляд в сторону, ни опускать глаза. Она должна смотреть четко в одну точку перед собой.

Зато когда ты так хорошо идешь, с немного поднятым подбородком, и ни на кого не обращаешь внимания, чувствуешь себя королевой. Это прекрасные ощущения, хочу я вам сказать.

Модель Оксана Гриниченко

Относительно собственных параметров тела Оксана самоиронична:

— Я совсем не худая девочка. Этакая сдобная булочка. Но не комплексую ни из-за этого, ни из-за своего возраста. Потому что каждая женщина красива, если она здорова физически и психически, если улыбается, ставит перед собой цели и реализует их… Я именно такая.

Моделью можна стать в любом возрасте, уверена Оксана

Впервые на подиум Оксана Гриниченко вышла перед Новым годом. Собственно, у нее было четыре показа — больше, чем у остальных учениц. Во время демонстрации товаров известных брендов, работающих в Кременчуге, Оксана была разной. И "домашней" в кимоно, и спортивной — в джинсах и худи, и деловой — с черной сумочкой на коротком ремешке, и стильной с шикарной бижутерией.

Быть на позитиве важно

— То есть, на модели 40+ сегодня существует особый запрос? — уточняю.

— Как сказать… Почему-то я пришлась по вкусу владельцам брендов и дизайнерам, которые выбирали нас по фотографиям в полный рост в лосинах и водолазках.

Оксана может быть разной

— Не слышали от коллег, что зазнались?

— Подиум и жизнь — это разные вещи. Да, я очень люблю ходить с расправленными плечами, этой модельной походкой. Это мне помогает и спинку держать, и уверенности прибавляет. А своих коллег я с улыбкой предупредила: "Если я с вами вдруг не поздороваюсь, не обижайтесь. Модели не смотрят по сторонам".

В общем, модельная школа — это не только про походку и не только про фотосъемки. Это такое разностороннее развитие! И непременно спорт, чтоб держать себя в форме. Это и пилатес, и йога, и танцы…

Недавно Оксана потеряла статус самой старшей ученицы модельной школы в Кременчуге. Он перешел к 63-летней горожанке.

— Смотрю на эту красивую, ухоженную и уверенную в себе женщину и восхищаюсь ею, — говорит Оксана. — А равняюсь на двадцатипятилетних, заряжаюсь от них энергией молодости. В ходе общения каждая из нас что-то берет друг от друга, и это делает нас лучше, совершеннее.

"Мужу нравится, когда у меня горят глаза"

— Знаете, я очень волновалась, что люди, узнав о том, что я пошла в модельную школу, начнут меня осуждать, говорить: "В стране идет война и это не "на часі", — признается Оксана. — Так вот, я скажу: все "на часі". Мы, несмотря ни на что, должны чем-то вдохновляться, чтобы не выгореть и иметь силы сделать больше для Победы. Разве лучше впасть в депрессию, ничем полезным не заниматься и только ворчать, что все не так? Считаю несчастными людей, которые сидят и только на что-то жалуются. Мне важно, чтобы меня окружали люди, которые наслаждаются жизнью, быть на позитиве. Гораздо лучше находить для себя какую-то активность, реализовывать себя.

Оксана Гриниченко: "Модельная школа — это не только про походку и не только про фотосъемки"

Вот это, модельное, лично для меня оно "на часі". Ведь я занимаюсь очень многими серьезными вещами и нуждаюсь в чем-то вдохновляющем, позитивном. Тогда появляется желание кого-то подтягивать, кому-то помогать. Может, кому-то из прохожих, когда я иду с хорошим настроением, передастся моя улыбка, а кому-то она спасет жизнь.

Полтора месяца назад у Оксаны появилось еще одно увлечение, которое придает ей энергии. С нового года она моржует. Решила попробовать окунуться в ледяную воду после того, как делала репортаж о местных любителях зимнего ныряния.

У Оксаны появилось еще одно увлечение – моржевание

— Мне очень нравятся эти ощущения, когда тело словно прошивают миллиарды ледяных осколков, — увлеченно рассказывает женщина. — Это очень бодрит. В тот день, когда я впервые окунулась, у меня было запланировано множество разнообразных и сложных дел. Даже не надеялась, что к вечеру справлюсь с ними. Но уже к 17 часам была свободна, при этом сделала даже больше, чем планировала. А вечером мы с мужем обошли полгорода, гуляя. Он устал, а я бы еще гуляла…

Окунаться, советует Оксана, лучше утром — тогда больше вероятность, что не будет ветра. И вообще, утром всегда можно увидеть то, чего ты не увидишь в другое время.

Конечно, говорит, в 48 лет быть моделью не так просто, нужно держать себя в форме: придерживаться здорового питания, высыпаться, делать утреннюю зарядку, становиться под контрастный душ, баловать себя пилингами, скрабами (больше всего любит кофе с солью), питательными кремами…

А еще очень важно иметь поддержку самых близких людей.

Оксана Гриниченко: "Чувствую себя как за каменной стеной"

– У меня муж — это три в одном, – улыбается Оксана. – Я всегда могу поговорить с ним по душам, довериться ему, и мне становится легче. Мужу нравится, когда у меня горят глаза. А сама я очень люблю учиться всему новому, я от этого кайфую.

У меня хорошие сыновья, которые тоже стали моей крепкой опорой. Я чувствую себя со своими мужчинами как за каменной стеной, хотя я сама сильная женщина. Но сильной легко быть, когда знаешь, на кого можешь опереться…

Фото предоставлены Оксаной Гриниченко