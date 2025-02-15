Церковный праздник 15 февраля: что нельзя делать, чтобы не обеднеть

Обратите внимание на приметы этого дня, чтобы понять, какой будет погода

Сегодня, 15 февраля, согласно новоюлианскому календарю верующие чествуют апостола от 70-ти Онисима. Ранее праздник приходился на 28 февраля.

Онисим был одним из 70 апостолов и проживал в Византии. Он был рабом благочестивого мужчины Филимона. Однажды Онисим не послушал христианина, испугался наказания и бежал в Рим. Мужчина оказался в тюрьме, но ему помог выйти оттуда апостол Павел. Он написал письмо Филимону, чтобы тот его простил. Так и вышло.

С тех пор Онисим начал распространять христианскую веру и стал епископом. Однако император Траян преследовал верующих и приказал поймать Онисима. Мужчину замучили до смерти.

Традиции и приметы 15 февраля

В древности Онисима воспринимали как покровителя овцеводства. Люди просили у него здоровьем овцам и, чтобы они хорошо плодились. Верующие же шли в церковь и помогали нуждающимся.

Если увидели яркую Луну – ждите холода.

Тает снег в поле — к хорошему урожаю.

Заметили сосульки на крышах – в ближайшее время будет мороз.

Сильный ветер является предвестником ранней весны.

Что нельзя делать 15 февраля

Не одалживайте деньги в этот день. Есть риск обанкротиться.

Не стоит давать обещания, если не уверены, сможете ли что-нибудь сделать.

Как и в другие дни, запрещено сплетничать, говорить плохо о ком-то, врать.

Именины 15 февраля

День Ангела в этот день отмечают Онисим, Афанасий, Арсен, Ефросинья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака почувствуют сильную энергию в 2025 году. Их всего трое.