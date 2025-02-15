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Церковный праздник 15 февраля: что нельзя делать, чтобы не обеднеть

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 15 февраля
Какой сегодня праздник 15 февраля. Фото Freepik

Обратите внимание на приметы этого дня, чтобы понять, какой будет погода

Сегодня, 15 февраля, согласно новоюлианскому календарю верующие чествуют апостола от 70-ти Онисима. Ранее праздник приходился на 28 февраля.

Онисим был одним из 70 апостолов и проживал в Византии. Он был рабом благочестивого мужчины Филимона. Однажды Онисим не послушал христианина, испугался наказания и бежал в Рим. Мужчина оказался в тюрьме, но ему помог выйти оттуда апостол Павел. Он написал письмо Филимону, чтобы тот его простил. Так и вышло.

С тех пор Онисим начал распространять христианскую веру и стал епископом. Однако император Траян преследовал верующих и приказал поймать Онисима. Мужчину замучили до смерти.

Традиции и приметы 15 февраля

В древности Онисима воспринимали как покровителя овцеводства. Люди просили у него здоровьем овцам и, чтобы они хорошо плодились. Верующие же шли в церковь и помогали нуждающимся.

  • Если увидели яркую Луну – ждите холода.
  • Тает снег в поле — к хорошему урожаю.
  • Заметили сосульки на крышах – в ближайшее время будет мороз.
  • Сильный ветер является предвестником ранней весны.

Что нельзя делать 15 февраля

  • Не одалживайте деньги в этот день. Есть риск обанкротиться.
  • Не стоит давать обещания, если не уверены, сможете ли что-нибудь сделать.
  • Как и в другие дни, запрещено сплетничать, говорить плохо о ком-то, врать.

Именины 15 февраля

День Ангела в этот день отмечают Онисим, Афанасий, Арсен, Ефросинья.

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#Традиции #Запреты #Свято