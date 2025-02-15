Церковный праздник 15 февраля: что нельзя делать, чтобы не обеднеть
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Обратите внимание на приметы этого дня, чтобы понять, какой будет погода
Сегодня, 15 февраля, согласно новоюлианскому календарю верующие чествуют апостола от 70-ти Онисима. Ранее праздник приходился на 28 февраля.
Онисим был одним из 70 апостолов и проживал в Византии. Он был рабом благочестивого мужчины Филимона. Однажды Онисим не послушал христианина, испугался наказания и бежал в Рим. Мужчина оказался в тюрьме, но ему помог выйти оттуда апостол Павел. Он написал письмо Филимону, чтобы тот его простил. Так и вышло.
С тех пор Онисим начал распространять христианскую веру и стал епископом. Однако император Траян преследовал верующих и приказал поймать Онисима. Мужчину замучили до смерти.
Традиции и приметы 15 февраля
В древности Онисима воспринимали как покровителя овцеводства. Люди просили у него здоровьем овцам и, чтобы они хорошо плодились. Верующие же шли в церковь и помогали нуждающимся.
- Если увидели яркую Луну – ждите холода.
- Тает снег в поле — к хорошему урожаю.
- Заметили сосульки на крышах – в ближайшее время будет мороз.
- Сильный ветер является предвестником ранней весны.
Что нельзя делать 15 февраля
- Не одалживайте деньги в этот день. Есть риск обанкротиться.
- Не стоит давать обещания, если не уверены, сможете ли что-нибудь сделать.
- Как и в другие дни, запрещено сплетничать, говорить плохо о ком-то, врать.
Именины 15 февраля
День Ангела в этот день отмечают Онисим, Афанасий, Арсен, Ефросинья.
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