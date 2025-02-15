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Церковне свято 15 лютого: що не можна робити, аби не збідніти

Автор
Вікторія Козар
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Яке сьогодні свято 15 лютого
Яке сьогодні свято 15 лютого. Фото Freepik

Зверніть увагу на прикмети цього дня, щоб розуміти, якою буде погода

Сьогодні, 15 лютого, відповідно до новоюліанського календаря віряни вшановують апостола від 70-ти Онисима. Раніше свято припадало на 28 лютого.

Онисим був одним із 70-ти апостолів та проживав у Візантії. Він був рабом благочестивого чоловіка Филимона. Одного разу Онисим не послухав християнина, налякався кари і втік до Риму. Чоловік опинився до в'язниці, але йому допоміг вийти звідти апостол Павло. Він написав лист Филимону, щоб той його пробачив. Так і сталося.

З того часу Онисим почав поширювати християнську віру та навіть став єпископом. Однак імператор Траян переслідував вірян і наказав спіймати Онисима. Чоловіка закатували до смерті.

Традиції та прикмети 15 лютого

У давнину Онисима сприймали як покровителя вівчарства. Тож люди просили у нього здоров'ям вівцям і, аби вони добре плодилися. Віряни ж йшли до церкви та допомагали нужденним.

  • Якщо побачили яскравий Місяць — чекайте холоду.
  • Тане сніг у полі — до хорошого урожаю.
  • Помітили бурульки на дахах — найближчим часом буде мороз.
  • Сильний вітер є передвісником ранньої весни.

Що не можна робити 15 лютого

  • Не позичайте гроші у цей день. Є ризик збанкрутіти.
  • Не варто давати обіцянки, якщо не впевнені, чи зможете щось зробити.
  • Як і в інші дні, заборонено пліткувати, говорити погано про когось, брехати.

Іменини 15 лютого

День ангела у цей день відзначають Онисим, Опанас, Арсен, Єфросинія.

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