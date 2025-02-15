Церковне свято 15 лютого: що не можна робити, аби не збідніти
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Зверніть увагу на прикмети цього дня, щоб розуміти, якою буде погода
Сьогодні, 15 лютого, відповідно до новоюліанського календаря віряни вшановують апостола від 70-ти Онисима. Раніше свято припадало на 28 лютого.
Онисим був одним із 70-ти апостолів та проживав у Візантії. Він був рабом благочестивого чоловіка Филимона. Одного разу Онисим не послухав християнина, налякався кари і втік до Риму. Чоловік опинився до в'язниці, але йому допоміг вийти звідти апостол Павло. Він написав лист Филимону, щоб той його пробачив. Так і сталося.
З того часу Онисим почав поширювати християнську віру та навіть став єпископом. Однак імператор Траян переслідував вірян і наказав спіймати Онисима. Чоловіка закатували до смерті.
Традиції та прикмети 15 лютого
У давнину Онисима сприймали як покровителя вівчарства. Тож люди просили у нього здоров'ям вівцям і, аби вони добре плодилися. Віряни ж йшли до церкви та допомагали нужденним.
- Якщо побачили яскравий Місяць — чекайте холоду.
- Тане сніг у полі — до хорошого урожаю.
- Помітили бурульки на дахах — найближчим часом буде мороз.
- Сильний вітер є передвісником ранньої весни.
Що не можна робити 15 лютого
- Не позичайте гроші у цей день. Є ризик збанкрутіти.
- Не варто давати обіцянки, якщо не впевнені, чи зможете щось зробити.
- Як і в інші дні, заборонено пліткувати, говорити погано про когось, брехати.
Іменини 15 лютого
День ангела у цей день відзначають Онисим, Опанас, Арсен, Єфросинія.
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