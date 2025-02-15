Церковне свято 15 лютого: що не можна робити, аби не збідніти

Зверніть увагу на прикмети цього дня, щоб розуміти, якою буде погода

Сьогодні, 15 лютого, відповідно до новоюліанського календаря віряни вшановують апостола від 70-ти Онисима. Раніше свято припадало на 28 лютого.

Онисим був одним із 70-ти апостолів та проживав у Візантії. Він був рабом благочестивого чоловіка Филимона. Одного разу Онисим не послухав християнина, налякався кари і втік до Риму. Чоловік опинився до в'язниці, але йому допоміг вийти звідти апостол Павло. Він написав лист Филимону, щоб той його пробачив. Так і сталося.

З того часу Онисим почав поширювати християнську віру та навіть став єпископом. Однак імператор Траян переслідував вірян і наказав спіймати Онисима. Чоловіка закатували до смерті.

Традиції та прикмети 15 лютого

У давнину Онисима сприймали як покровителя вівчарства. Тож люди просили у нього здоров'ям вівцям і, аби вони добре плодилися. Віряни ж йшли до церкви та допомагали нужденним.

Якщо побачили яскравий Місяць — чекайте холоду.

Тане сніг у полі — до хорошого урожаю.

Помітили бурульки на дахах — найближчим часом буде мороз.

Сильний вітер є передвісником ранньої весни.

Що не можна робити 15 лютого

Не позичайте гроші у цей день. Є ризик збанкрутіти.

Не варто давати обіцянки, якщо не впевнені, чи зможете щось зробити.

Як і в інші дні, заборонено пліткувати, говорити погано про когось, брехати.

Іменини 15 лютого

День ангела у цей день відзначають Онисим, Опанас, Арсен, Єфросинія.

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