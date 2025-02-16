Тельцам — финансовые трудности, Львам — успех в делах: гороскоп Таро на 17 февраля 2025 года

В этот день каждый может извлечь для себя уроки

В понедельник, 17 февраля, некоторые знаки Зодиака окажутся перед выбором, другим придется справляться с неожиданными трудностями или внутренними сомнениями. Для одних день принесет успех и радость, а кому-то придется столкнуться с испытаниями.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 17 февраля и предлагает узнать, чего ожидать в этот день именно вам.

Овен — Пустая карта

Эта карта говорит о том, что возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Телец — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Близнецы — Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Понедельник будет не Вашим днем, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Рак — Десятка кубков

Еще эта карта называется владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Лев — Тройка жезлов

Эта карта сулит успех в делах и благоприятные возможности. Главное — не поддаваться лени и активно двигаться к своей цели. Ваши старания принесут плоды, а задуманное удастся воплотить в жизнь.

Дева — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в ближайшее время, — Вы сами можете создать себе проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Весы — перевернутая Луна

В отличие от прямого положения, которое несет тревоги и иллюзии, перевернутая Луна обещает просветление. Вас ждут положительные изменения, а искренние чувства и забота помогут преодолеть сомнения и самообман.

Скорпион — Влюбленные

Эта карта указывает на необходимость принять важное решение. Ваш разум и сердце будут действовать в гармонии, помогая найти верный путь. Сейчас удачный момент для примирения, восстановления утраченного и укрепления отношений.

Стрелец — перевернутый Маг

Ваши решения или действия могут оказаться менее эффективными, чем ожидалось. В этом положении Маг указывает на нехватку концентрации, неуверенность в себе или неверное применение своих ресурсов и талантов. Возможно, вам предстоит столкнуться с нечестным человеком, либо сами можете поддаться соблазну поступить нечестно. Карта предупреждает: будьте осторожны, избегайте сомнительных сделок и авантюр.

Козерог — Паж пентаклей

У вас будут силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Водолей — перевернутая Шестерка кубков

Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Рыбы — перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.