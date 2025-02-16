Тельцям – фінансові труднощі, Левам – успіх у справах: гороскоп Таро на 17 лютого 2025 року

Цього дня кожен може винести для себе уроки

У понеділок, 17 лютого, деякі знаки Зодіаку опиняться перед вибором, іншим доведеться впоратися з несподіваними труднощами чи внутрішніми сумнівами. Для одних день принесе успіх та радість, а комусь доведеться зіткнутися з випробуваннями.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 17 лютого та пропонує дізнатися, чого очікувати цього дня саме вам.

Овен — Пуста карта

Ця карта говорить про те, що, можливо, події майбутнього дня ще не визначені для Вас, або знання про них може чимось нашкодити Вам. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Телець — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі з фінансами, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Близнюки — Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Понеділок буде не Вашим днем, чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовне зростання.

Рак — Десятка кубків

Ще ця карта називається владика досконалого успіху, і вона вказує на гармонію та добробут, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Лев — Трійка жезлів

Ця карта обіцяє успіх у справах та сприятливі можливості. Головне — не піддаватися лінощам і активно рухатися до своєї мети. Ваші старання принесуть плоди, а задумане вдасться втілити у життя.

Діва — перевернута Помірність

Нетерплячість, непоміркованість та дратівливість можуть вилізти Вам боком найближчим часом — Ви самі можете створити собі проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків, та частіше йти на компроміси.

Терези — перевернутий Місяць

На відміну від прямого становища, яке несе тривоги та ілюзії, перевернутий Місяць обіцяє просвітлення. На вас чекають позитивні зміни, а щирі почуття та турбота допоможуть подолати сумніви та самообман.

Скорпіон — Закохані

Ця карта вказує на необхідність ухвалити важливе рішення. Ваш розум і серце діятимуть у гармонії, допомагаючи знайти вірний шлях. Нині вдалий момент для примирення, відновлення втраченого та зміцнення відносин.

Стрілець — перевернутий Маг

Ваші рішення або дії можуть бути менш ефективними, ніж очікувалося. У цьому положенні Маг вказує на нестачу концентрації, невпевненість у собі чи неправильне застосування своїх ресурсів та талантів. Можливо, вам доведеться зіткнутися з нечесною людиною, або самі можете піддатися спокусі вчинити нечесно. Карта попереджає: будьте обережні, уникайте сумнівних угод та авантюр.

Козоріг — Паж пентаклів

У вас будуть сили та бажання вчитися нового, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Водолій — перевернена Шістка кубків

Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи та тяжкі спогади, і будьте відкриті до сьогодення та майбутнього.

Риби — перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.