Осудила отца-диктатора, сбежала в США и отказалась от фамилии: как выглядела единственная дочь Сталина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Имела привилегии как дочь вождя, но отказалась от них после смерти мужа-индуса
Советская и американская писательница, дочь диктатора Иосифа Сталина прошла сложный путь от "принцессы Кремля" до человека, добровольно отказавшегося от советского гражданства и ставшего символом политической эмиграции.
Умерла Светлана в 85 лет под именем Лана Питерс. "Телеграф" рассказывает, как сложилась жизнь единственной дочери вождя СССР, как она выглядела и от чего скончалась в 2011 году.
Что известно о Светлане Аллилуевой
Родилась в семье Сталина и его второй жены Надежды Аллилуевой. После самоубийства матери в 1932 году воспитывалась в изолированных условиях, однако имела привилегии как дочь вождя.
В юности Светлана была окружена вниманием, но сам диктатор относился к единственной дочери сдержанно (у Сталина были еще два сына — Яков и Василий). Отношения отца и дочери стали особенно напряженными после того, как она влюбилась в еврея Алексея Каплера — отец запретил ей встречаться с ним, а самого Каплера сослали. После смерти Сталина в 1953 году Светлана оказалась под пристальным контролем КГБ.
"Принцессы Кремля" четырежды официально выходила замуж. Первым мужем Светланы был Григорий Морозов (родился сын Иосиф, позже супруги развелись), вторым — Юрий Жданов (сын ближайшего соратника Сталина Андрея Жданова). В этом браке появилась дочь Екатерина.
Третий муж дочери Сталина — Иван Сванидзе (1957–1959). Четвертый фактический брак был с индийцем Браджешем Сингхом. В 1966 году Сингх скончался.
В 1967 году Светлана выехала в Индию под предлогом визита к семье покойного супруга, затем обратилась в посольство США с просьбой о политическом убежище. Это стало международной сенсацией и шокировало коммунистов.
Жизнь после иммиграции дочери Сталина
В США Светлана вернула девичью фамилию матери — Аллилуева. В 1970 году она вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса и стала Ланой Питерс. В этом браке родилась дочь Ольга Питерс (во взрослом возрасте изменила имя на Крис Эванс), а в 1973 году пара развелась.
Несмотря на побег из СССР, на какое-то время женщина разочаровалась в американской жизни и в 1984 году вернулась в Советский Союз. Прожив в Москве неполных два года, Светлана вернулась обратно в Америку, жила в Висконсине.
Лана Питерс была кандидатом филологических наук, переводчиком с английского и литературным редактором. В своих мемуарах писала о жестокости и бесчеловечности сталинского режима, обвиняла отца в массовых убийствах невинных людей.
Хотя эмиграция сделала Светлану Аллилуеву знаменитой, в старости она жила очень скромно и получала пособие. Умерла дочь Сталина от рака толстого кишечника 22 ноября 2011 году в возрасте 85 лет в доме престарелых города Ричланд.
Ранее мі писали о внучках Михаила Горбачева. "Телеграф" рассказывал, где сейчас живут Ксения и Анастасия и что их связывает с Зеленским.