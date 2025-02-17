Осудила отца-диктатора, сбежала в США и отказалась от фамилии: как выглядела единственная дочь Сталина

Имела привилегии как дочь вождя, но отказалась от них после смерти мужа-индуса

Советская и американская писательница, дочь диктатора Иосифа Сталина прошла сложный путь от "принцессы Кремля" до человека, добровольно отказавшегося от советского гражданства и ставшего символом политической эмиграции.

Умерла Светлана в 85 лет под именем Лана Питерс. "Телеграф" рассказывает, как сложилась жизнь единственной дочери вождя СССР, как она выглядела и от чего скончалась в 2011 году.

Что известно о Светлане Аллилуевой

Родилась в семье Сталина и его второй жены Надежды Аллилуевой. После самоубийства матери в 1932 году воспитывалась в изолированных условиях, однако имела привилегии как дочь вождя.

Светлана с мамой Надеждой Аллилуевой, 1927 год. Фото: Getty Images

Лаврентий Берия с дочерью Сталина, 1930-е годы. Фото: Getty Images

В юности Светлана была окружена вниманием, но сам диктатор относился к единственной дочери сдержанно (у Сталина были еще два сына — Яков и Василий). Отношения отца и дочери стали особенно напряженными после того, как она влюбилась в еврея Алексея Каплера — отец запретил ей встречаться с ним, а самого Каплера сослали. После смерти Сталина в 1953 году Светлана оказалась под пристальным контролем КГБ.

Дочь Сталина на отдыхе, 1952 год

Светлана на похоронах отца-диктатора

"Принцессы Кремля" четырежды официально выходила замуж. Первым мужем Светланы был Григорий Морозов (родился сын Иосиф, позже супруги развелись), вторым — Юрий Жданов (сын ближайшего соратника Сталина Андрея Жданова). В этом браке появилась дочь Екатерина.

Светлана Аллилуева и Григорий Морозов

Третий муж дочери Сталина — Иван Сванидзе (1957–1959). Четвертый фактический брак был с индийцем Браджешем Сингхом. В 1966 году Сингх скончался.

Аллилуева с гражданским мужем Сингхом

В 1967 году Светлана выехала в Индию под предлогом визита к семье покойного супруга, затем обратилась в посольство США с просьбой о политическом убежище. Это стало международной сенсацией и шокировало коммунистов.

Фото: Getty Images

Жизнь после иммиграции дочери Сталина

В США Светлана вернула девичью фамилию матери — Аллилуева. В 1970 году она вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса и стала Ланой Питерс. В этом браке родилась дочь Ольга Питерс (во взрослом возрасте изменила имя на Крис Эванс), а в 1973 году пара развелась.

Светлана Аллилуева с дочерью Ольгой

Несмотря на побег из СССР, на какое-то время женщина разочаровалась в американской жизни и в 1984 году вернулась в Советский Союз. Прожив в Москве неполных два года, Светлана вернулась обратно в Америку, жила в Висконсине.

Лана Питерс была кандидатом филологических наук, переводчиком с английского и литературным редактором. В своих мемуарах писала о жестокости и бесчеловечности сталинского режима, обвиняла отца в массовых убийствах невинных людей.

Хотя эмиграция сделала Светлану Аллилуеву знаменитой, в старости она жила очень скромно и получала пособие. Умерла дочь Сталина от рака толстого кишечника 22 ноября 2011 году в возрасте 85 лет в доме престарелых города Ричланд.

Лана Питерс за несколько лет до смерти

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