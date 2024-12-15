Был злобным параноиком: историк рассказал, как Сталин создал хартию террора

Хартия была очень короткая, но убийственная по содержанию

Иосиф Сталин хорошо запоминал тех, кто был против его восхождения на кремлевский трон и даже тех, кого он сам таковыми посчитал. Например, таким стал член политбюро ЦК ВКП(б), партийный босс Ленинграда и области 48-летний Сергей Киров.

Об этом говорится на сайте "Телеграф" в материале: "Дело "Объединения украинских националистов": как Сталин "рубил лес", уничтожая национальную элиту".

Историк Сергей Махун отмечает, что старые большевики (и среди них жена Владимира Ленина Надежда Крупская) в начале 1930-х годов делали ставку на первого секретаря Ленинградского горкома и обкома, уговаривая его стать во главе партии. Однако сам Киров отказывался от этой идеи.

Вместо этого, Киров на протяжении нескольких часов разговаривал со Сталиным, указав ему на "ошибки", озвученные настоящими оппозиционерами.

Во время "съезда победителей" большинство делегатов поддержали сталинский курс. Хотя его победа не была абсолютной, ведь произошло множество фальсификаций с бюллетенями и официально вышло только три голоса против Стали. Киров в свою очередь поддержал генсека, уже готовившего уничтожение партийной и военной элиты СССР.

В кулуарах партийного форума после голосования состоялся короткий разговор между ними. Сталин, потирая руки, сказал: "Ты мальчишка".

Итак, как отмечает историк, Сергей Миронович стал первой жертвой на алтаре строительства сталинской тирании. После этого "странного" убийства родилась частушка: "Эх, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике".

Что интересно, почти синхронно с убийством Кирова, в тот же день, 1 декабря 1934 года, Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР принимает специальное постановление "О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик". Постановлением ускорялись рассмотрения дел "о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти".

Важно, что на постановлении нет даже подписи главы ЦИК Михаила Калинина, а только секретаря Авеля Енукидзе (он был другом семьи Сталина). А в верхнем левом углу документа виза Сталина как генсека партии, а также председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Молотова. Внесение изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы поражало воображение юристов:

Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней.

Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела (рукою Сталина дописано – в суде).

Дела слушать без участия сторон.

Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании не допускать.

Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно после вынесения приговора.

Фактически это была очень короткая, но убийственная по содержанию хартия террора. События разворачивались быстро и уже вскоре были списки на исключение коммунистов из партии. Спустя пару дней после происшествия в газете "Правда" появилось сообщение об аресте большой группы "террористов-белогвардейцев" в Ленинграде и Москве. Далее 16 декабря были арестованы двое известных ветеранов из "ленинской гвардии" – Льва Каменева и Григория Зиновьева. А уже 28—29 декабря выездная сессия Военной коллегии Верховного суда Советского Союза объявила приговор, по которому расстреляли 14 человек – партийных работников и чекистов. Якобы они напрямую организовали это самое убийство Сергея Кирова.

Сергей Махун в то же время указывает, что Сергея Кирова убил 1 декабря 1934 года Леонид Николаев – муж любовницы ленинградского вождя Мильды Драуле при до сих пор невыясненных обстоятельствах в Смольном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Сталин создал и развенчал миф о Харькове как "первой столице.