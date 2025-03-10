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Его называли "серым кардиналом Кремля": куда пропал Владислав Сурков и что о нем известно

Автор
Татьяна Кармазина
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Владислав Сурков давно не "отсвечивал" на публике
Владислав Сурков давно не "отсвечивал" на публике. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывший советник Путина по "украинским вопросам" пропал с радаров?

Его называли "серым кардиналом Кремля", главным политтехнологом России и архитектором "русского мира". Владислав Сурков долгое время был помощником и советником российского диктатора, но в 2020 году неожиданно покинул свою должность.

Сейчас путинский политик не появляется на публике и очень редко дает интервью СМИ. "Телеграф" рассказывает, что известно о Суркове и где он сейчас.

Владислав Сурков — что о нем известно

Родился 21 сентября 1964 года. По разным источникам, его местом рождения указывают либо Липецкую область (село Солнцево), либо Чечено-Ингушскую АССР (село Шали, имя при рождении – Асламбек Дудаев). Согласно данным ряда СМИ, после окончания школы в 1982 году Сурков поступил в Московский институт стали и сплавов, однако полностью обучение он не окончил. С 1983 по 1985 год проходил службу в армии в артиллерийском подразделении Южной группы войск, дислоцированном в Венгрии.

Владислав Сурков в молодости
Владислав Сурков в молодости

В конце 1980-х годов Сурков начал заниматься рукопашным боем, в то время он познакомился с 24-летним Михаилом Ходорковским. Тот нанял Владислава в качестве телохранителя, а позже назначил его руководителем рекламного отдела Центра межотраслевых научно-технических программ. Уже в конце 1990-х Сурков был директором по связям с общественностью ОАО "Общественное российское телевидение".

Владислав Сурков в молодости
Владислав Сурков в молодости

Далее в политику

Сурков занимал ключевые позиции в российском правительстве. С 1999 по 2011 годы он был первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ. Он был ответственен за разработку и выполнение масштабных политических инициатив в интересах Кремля. Его уже тогда называли "креативным пиар-стратегом, обладающим способностью предвидеть многие события".

Был главным идеологом пропутинской партии "Единая Россия". Именно Сурков разработал пропагандистскую концепцию, которой эта структура пользуется уже более 20 лет. Как опытный пиарщик и политик, он рекомендовал партии создавать в регионах группы для идеологической борьбы с оппонентами. Он же стоял за организацией массовых проплаченных мероприятий в поддержку "Единой России" и формированием образа народной любви к Путину. Его методы манипуляции общественным мнением оппозиция окрестила "сурковской пропагандой".

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Сурков известен как и близкий соратник Кадырова. Наполовину чеченец по происхождению, он провел детство в Чечне и регулярно посещал Грозный, чтобы укрепить связь между Кремлем и Кавказом.

Владислав Сурков Рамзан Кадыров
Сурков и Рамзан Кадыров

Автор "русского мира" и украинофобия в РФ

С декабря 2011 по май 2013 года он занимал должность заместителя председателя правительства РФ. После этого Сурков становится личным советником Путина по вопросам отношений с Абхазией, Южной Осетией и Украиной. С 2012 года Сурков возглавил Правительственную комиссию по развитию телерадиовещания, и именно тогда усилилась российская пропаганда. С экранов телевидения в лице Соловьева, Киселева, Скабеевой регулярно звучали темы Украины, нацизма, США и радиоактивного пепла.

Владислав Сурков

В начале 2014 года во время Евромайдана Сурков вел тайные переговоры с Януковичем. Одновременно в российской пропаганде укрепляется идея о несуществовании Украины как государства. Пророссийские акции на востоке страны и призывы Путина ввести войска подаются как "спасение".

В 2016 году в сеть "утекла" переписка Суркова с представителями самопровозглашенных "республик". Известно, что он лично консультировал Захарченко, Плотницкого и Пушилина.

Александр Бородай Александр захарченко владислав сурков
Бородай, Захарченко и Сурков

"Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?… Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украина — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", — заявил в интервью в 2020 году Сурков. 18 февраля того же года Путин увольняет Суркова от должности своего помощника.

Где сейчас Владислав Сурков

15 февраля 2022 года Сурков вновь появился в медиа, опубликовав колонку в российском издании "Актуальные комментарии", в которой всерьез обсуждал границы Российской империи до 1918 года и утверждал, что Украина и страны Балтии должны быть частью России. Через два месяца после публикации материала Сурков был помещен под домашний арест в рамках расследования хищений на Донбассе с 2014 года. В Кремле эту информацию опровергли.

владислав сурков

В марте 2024 года стало известно, что Путин вернул Суркова на прежнюю должность советника. В это время фамилия Суркова появилась в докладе ГРУ Минобороны, где он упоминается в контексте осуществления Россией плана "Майдан-3" для дестабилизации внутренней политики Украины. В то же время росСМИ пишут, что когда-то один из самых влиятельных политиков РФ теперь на пенсии, ведет уединенный образ жизни в Москве и ощущает на себе все "прелести" западных санкций.

Ранее мы писали о личной жизни "самогонщика" Дмитрия Медведева. "Телеграф" рассказывал, как выглядит его жена Светлана Медведева.

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#Кремль #Война #Владимир Путин #Владислав Сурков