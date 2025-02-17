Засудила батька-диктатора, втекла до США і відмовилася від прізвища: як виглядала єдина дочка Сталіна
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Мала привілеї як дочка вождя, але відмовилася від них після смерті чоловіка-індуса
Радянська та американська письменниця, дочка диктатора Йосипа Сталіна пройшла складний шлях від "принцеси Кремля" до людини, яка добровільно відмовилася від радянського громадянства і стала символом політичної еміграції.
Померла Світлана у 85 років під ім’ям Лана Пітерс. "Телеграф" розповідає, як склалося життя єдиної доньки вождя СРСР, як вона виглядала і від чого померла у 2011 році.
Що відомо про Світлану Аллілуєву
Народилася в сім’ї Сталіна та його другої дружини Надії Аллілуєвої. Після самогубства матері 1932 року виховувалась в ізольованих умовах, проте мала привілеї як дочка вождя.
В юності Світлана була оточена увагою, але сам диктатор ставився до єдиної дочки стримано (у Сталіна були ще два сини — Яків та Василь). Стосунки батька та дочки стали особливо напруженими після того, як вона закохалася в єврея Олексія Каплера – батько заборонив їй зустрічатися з ним, а самого Каплера заслали. Після смерті Сталіна 1953 року Світлана опинилася під пильним контролем КДБ.
"Принцеси Кремля" чотири рази офіційно виходила заміж. Першим чоловіком Світлани був Григорій Морозов (народився син Йосип, пізніше подружжя розлучилося), другим — Юрій Жданов (син найближчого соратника Сталіна Андрія Жданова). У цьому шлюбі з'явилася донька Катерина.
Третій чоловік дочки Сталіна — Іван Сванідзе (1957-1959). Четвертий фактичний шлюб був з індійцем Браджешем Сінгхом. У 1966 році Сінгх помер.
1967 року Світлана виїхала до Індії під приводом візиту до сім’ї покійного чоловіка, потім звернулася до посольства США з проханням про політичний притулок. Це стало міжнародною сенсацією та шокувало комуністів.
Життя після імміграції дочки Сталіна
У США Світлана повернула дівоче прізвище матері — Аллілуєва. У 1970 році вона вийшла заміж за американського архітектора Вільяма Пітерса і стала Ланою Пітерс. У цьому шлюбі народилася дочка Ольга Пітерс (у дорослому віці змінила ім’я на Кріс Еванс), а 1973 року пара розлучилася.
Попри втечу з СРСР, на якийсь час жінка розчарувалася в американському житті та у 1984 році повернулася до Радянського Союзу. Проживши у Москві неповних два роки, Світлана повернулася назад до Америки, жила у Вісконсіні.
Лана Пітерс була кандидатом філологічних наук, перекладачем з англійської та літературним редактором. У своїх мемуарах писала про жорстокість та нелюдяність сталінського режиму, звинувачувала батька у масових вбивствах невинних людей.
Хоча еміграція зробила Світлану Аллілуєву знаменитою, на старості вона жила дуже скромно і отримувала соцдопомогу. Померла дочка Сталіна від раку товстого кишечника 22 листопада 2011 року у віці 85 років у будинку для людей похилого віку міста Річланд.
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