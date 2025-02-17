Засудила батька-диктатора, втекла до США і відмовилася від прізвища: як виглядала єдина дочка Сталіна

Мала привілеї як дочка вождя, але відмовилася від них після смерті чоловіка-індуса

Радянська та американська письменниця, дочка диктатора Йосипа Сталіна пройшла складний шлях від "принцеси Кремля" до людини, яка добровільно відмовилася від радянського громадянства і стала символом політичної еміграції.

Померла Світлана у 85 років під ім’ям Лана Пітерс. "Телеграф" розповідає, як склалося життя єдиної доньки вождя СРСР, як вона виглядала і від чого померла у 2011 році.

Що відомо про Світлану Аллілуєву

Народилася в сім’ї Сталіна та його другої дружини Надії Аллілуєвої. Після самогубства матері 1932 року виховувалась в ізольованих умовах, проте мала привілеї як дочка вождя.

Світлана з мамою Надією Аллілуєвою, 1927 рік. Фото: Getty Images

Лаврентій Берія з дочкою Сталіна, 1930-ті роки. Фото: Getty Images

В юності Світлана була оточена увагою, але сам диктатор ставився до єдиної дочки стримано (у Сталіна були ще два сини — Яків та Василь). Стосунки батька та дочки стали особливо напруженими після того, як вона закохалася в єврея Олексія Каплера – батько заборонив їй зустрічатися з ним, а самого Каплера заслали. Після смерті Сталіна 1953 року Світлана опинилася під пильним контролем КДБ.

Дочка Сталіна на відпочинку, 1952 рік

Світлана на похороні батька-диктатора

"Принцеси Кремля" чотири рази офіційно виходила заміж. Першим чоловіком Світлани був Григорій Морозов (народився син Йосип, пізніше подружжя розлучилося), другим — Юрій Жданов (син найближчого соратника Сталіна Андрія Жданова). У цьому шлюбі з'явилася донька Катерина.

Світлана Аллілуєва та Григорій Морозов

Третій чоловік дочки Сталіна — Іван Сванідзе (1957-1959). Четвертий фактичний шлюб був з індійцем Браджешем Сінгхом. У 1966 році Сінгх помер.

Аллілуєва з цивільним чоловіком Сінгхом

1967 року Світлана виїхала до Індії під приводом візиту до сім’ї покійного чоловіка, потім звернулася до посольства США з проханням про політичний притулок. Це стало міжнародною сенсацією та шокувало комуністів.

Фото: Getty Images

Життя після імміграції дочки Сталіна

У США Світлана повернула дівоче прізвище матері — Аллілуєва. У 1970 році вона вийшла заміж за американського архітектора Вільяма Пітерса і стала Ланою Пітерс. У цьому шлюбі народилася дочка Ольга Пітерс (у дорослому віці змінила ім’я на Кріс Еванс), а 1973 року пара розлучилася.

Світлана Аллілуєва з дочкою Ольгою

Попри втечу з СРСР, на якийсь час жінка розчарувалася в американському житті та у 1984 році повернулася до Радянського Союзу. Проживши у Москві неповних два роки, Світлана повернулася назад до Америки, жила у Вісконсіні.

Лана Пітерс була кандидатом філологічних наук, перекладачем з англійської та літературним редактором. У своїх мемуарах писала про жорстокість та нелюдяність сталінського режиму, звинувачувала батька у масових вбивствах невинних людей.

Хоча еміграція зробила Світлану Аллілуєву знаменитою, на старості вона жила дуже скромно і отримувала соцдопомогу. Померла дочка Сталіна від раку товстого кишечника 22 листопада 2011 року у віці 85 років у будинку для людей похилого віку міста Річланд.

Лана Пітерс за кілька років до смерті

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