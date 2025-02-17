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У Козерогов закончится сложный период, а Близнецов могут втянуть в скандал: гороскоп Таро на 18 февраля 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 18 февраля
Гороскоп Таро, чего ждать 18 февраля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Лучше избегать поспешных решений и не витать в облаках

18 февраля для представителей одних знаков станет временем переосмысления и самоанализа, а для других — даст возможность раскрыть свои эмоции и укрепить отношения. Некоторым знакам грозят препятствия и нестабильность.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 18 февраля и предлагает узнать, чего ожидать в этот день именно вам.

Овен — Отшельник

В этот день особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Телец — Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает романтическое настроение. Посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Близнецы — Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Рак — перевернутая Верховная Жрица

День может оказаться непростым из-за внутренней неуверенности и эмоциональной нестабильности. Возможны неожиданные проблемы, которые будет сложно разрешить из-за путаницы в мыслях. Лучше избегать импульсивных решений и держать эмоции под контролем.

Лев — перевернутый Рыцарь жезлов

Вам придется столкнуться с препятствиями или неудачами в своих делах. Также карта может предупреждать об отмене или задержке путешествия. В этот день вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке. Будьте осторожны, так как необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Дева — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, вот-вот исполнится ваше давнее потаенное желание или встретится настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции.

Весы — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что Ваши планы могут нарушиться, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Скорпион — перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Козерог — Король кубков

Одна из самых благоприятных карт, предвещающая завершение трудного периода, уют в доме, искренность и щедрость. Насладитесь этим днем, ведь такие моменты выпадают нечасто. Также есть вероятность встречи с особенным человеком, который может сыграть важную роль в вашей жизни.

Водолей — перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Рыбы — перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, из-за чего в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

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