Дракону — перспективы, Быку — вызовы: гороскоп на неделю для всех знаков китайского зодиака

Это время — возможность переосмыслить, что для вас по-настоящему важно

Новая неделя, с 17 по 23 февраля будет богатым на разнообразные события. Кто-то получит возможности достичь новых высот в карьере либо вывести отношения с партнером на новый уровень, кто-то сможет насладиться отдыхом, а кто-то почувствует прилив вдохновения.

Рассказываем, что ждет представителей всех знаков китайского гороскопа в ближайшие семь дней.

Крыса

На этой неделе вы осознаете свою уникальность. В любви прислушивайтесь к своему сердцу — сейчас самое время укрепить отношения. Найдите время для того, что делает вас счастливее, будь то книга, любимая музыка или прогулка.

Бык

На этой неделе будьте особенно честны и открыты в общении, даже если ваши слова не всем понравятся. Вы сможете найти силы справиться с любыми трудностями. В работе ожидается позитивная динамика — усилия, вложенные ранее, начнут приносить плоды. Главное — не теряйте уверенность в себе.

Тигр

На этой неделе разрешите себе выражать эмоции и заниматься тем, что действительно приносит радость. В любви будьте искренними и не бойтесь показывать свою уникальность.

Кролик

Эта неделя благоприятна для того, чтобы мечтать и строить планы. В личной жизни попробуйте что-то необычное — это укрепит связь с партнером.

Дракон

Не бойтесь мечтать по-крупному. Ваши амбиции на этой неделе могут привести далеко, если вы позволите себе это. В отношениях придерживайтесь высоких стандартов и не соглашайтесь на меньшее.

Змея

На этой неделе обратите особое внимание на отношения с близкими. Проведи время с друзьями, которые поддерживают вас. Также время вспомнить о своих детских мечтах — они могут стать ключом к вашему счастливому будущему.

Лошадь

Будьте готовы к неожиданным, но полезным открытиям. В любви практикуйте открытость и искренность. Найдите время для спорта и активных развлечений, даже если это всего лишь прогулка на свежем воздухе.

Коза

На этой неделе не забывайте, что чем больше вы верите в себя, тем больше чудес приходит в жизнь. В личных отношениях создавайте пространство для честности и искренности.

Обезьяна

Направьте свою энергию в правильное русло. Сейчас важно понять, что действительно стоит внимания. Не бойтесь делиться своей мудростью и вдохновлять окружающих.

Петух

Найдите хотя бы три занятия, которые делают вас счастливым, и повторяйте их на протяжении недели. В отношениях будь открытым и любознательным, задавай вопросы, которые помогут лучше узнать партнера.

Собака

На этой неделе разберитесь со своими приоритетами. Что для вас действительно важно? В любви не переживайте о мнении других. Главное, что говорит ваше сердце.

Свинья

Пришло время праздновать свои успехи. Разрешите себе гордиться достигнутым и начинайте планировать будущее. В отношениях будь честен с собой и открытым к новому опыту.