Продают водку "Зеленский" и поддерживают украинцев: где сейчас внучки Горбачева и как они выглядят

Покинули Россию и окончательно перебрались в одну из стран Европы

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев умер в 2022 году. Сам политик не осудил полномасштабное вторжение России в Украину, однако его наследницы покинули страну-агрессоршу и поселились в одном из европейских государств.

Вне политических достижений, Горбачев был образцовым семьянином, заботливым мужем и отцом. В браке с женой Раисой Максимовной у них родилась дочь Ирина, которая сама стала мамой двух дочек.

В субботу, 15 февраля, во многих росСМИ появилась информация, что внучки Горбачева, Ксения и Анастасия, финансово поддерживают Украину.

Ирина Вирганская с отцом (слева). Внучки Горбачева (справа)

Что известно о внучках Михаила Горбачева

Женщины долгое время жили в РФ, где они окончили МГИМО и жили на Рублевке в роскошном особняке, а также в 300-метровой квартире номенклатурного дома на улице Косыгина в Москве. Часто появлялись в светской хронике, а Анастасия даже считалась одной из самых завидных невест России.

Анастасия Вирганская и Ксения Горбачева

45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская перебрались в Берлин, Германия. Старшая внучка Горбачева сейчас ведет бизнес — продвигает магазин коллекционных вин ViniGrandi. Дело изначально основал ее отчим, бизнесмен Андрей Трухачев.

Ксения Горбачева

После начала полномасштабной войны против Украины компания устроила распродажу водки с желто-синей этикеткой Zelensky ("Зеленский"). На сайте магазина указано, что часть прибыли в 10 евро с каждой бутылки идет на помощь Украине.

Младшая внучка Горбачева, Анастасия, числится управляющим директором двух структур отчима, дело связано с грузоперевозками. Ее супруг, Дмитрий Зангиев, играет в берлинской психоделик-дум-хард-рок-группе Abanamat.

Анастасия с мужем Дмитрием Зангиевым

Недавно группа записала песню Stop War in Ukraine. При этом как указано на музыкальном стриминге pathofdoomradio, деньги, собранные со слушателей за продажу мерчей, также направляются в Украину. "Все 100% прибыли уходят на гуманитарные нужды. Основное внимание уделяется приобретению детского питания для семей с маленькими детьми", — отмечается на сайте.

Сообщается, что Горбачевы продали 300-метровую квартиру в Москве. Предварительно, в Берлине также есть квартира по адресу винотеки Ксении Горбачевой, в историческом здании на Констанцер Штрассе.

В 2017 году Ирина Вирганская выставила на продажу исторический замок Хубертуса в Баварии — виллу Михаила Горбачева. За 570 квадратов особняка, расположенного на берегу горного озера Тегернзе, предлагали 7 млн евро.

Ранее мы рассказывали о единственной дочери Сергея Кивалова. "Телеграф" писал, что известно о Татьяне Киваловой и чем наградил ее Янукович.