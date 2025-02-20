Эти пять странных предметов были у каждого в СССР: угадайте, зачем они нужны

Новое поколение может только гадать о назначении данных предметов

Жизнь людей в Советском Союзе отличалась своеобразным бытом и отношением людей с окружающему миру. Уроженцы СССР наверняка помнят предметы, которые у современных людей вызовут удивление.

"Телеграф" расскажет, какие еще существовали странные вещи "родом из СССР".

Перед вами — электрическая прялка. Сегодня такую вещь уже практически нельзя встретить. Обычно прялки были сделаны из дерева и предназначались для ручной работы. Их можно было увидеть в сельской местности.

Электрическую же прялку можно было достать в специальных магазинах.

Этот предмет с виду похож на мясорубку. Но на самом деле, это лапшерезка. С ее помощью можно быстро приготовить любимые спагетти или другие макаронные изделия.

Подобные изделия существуют и сейчас, только они являются электрическими.

Это чапельник. Данный кухонный инструмент в виде короткой или длинной съёмной ручки был известен еще до Советского Союза и предназначен для сковороды и крышки.

А этот коробок, если его открыть, является не чем иным, как машинкой для затачивания лезвий бритвы.

Это устройство использовалось для отделения серединки яблок.

Ранее "Телеграф" писал о том, зачем в СССР делали треугольные стеклянные бутылки.