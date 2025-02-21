Церковный праздник 21 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не вернуть прошлые проблемы

В этот день следует соблюдать некоторые запреты

Сегодня, 21 февраля, христиане восточного обряда чтят память святого преподобного Тимофея — монастырского начальника. До перехода Православной церкви Украины на новый календарь этот праздник приходился на 6 марта.

Святой Тимофей, известный также как Тимофей Весновий, жил в Малой Азии. С юных лет он посвятил себя молитве и аскетическому образу жизни, за что был наделен даром исцеления и властью над нечистыми духами. Он совершал многочисленные чудеса, помогая больным и одержимым. Последние годы своей жизни провел в пустыне, где умер в глубокой старости.

Традиции и приметы 21 февраля

В народе день святого Тимофея считался предвестником весны. Верили, что солнечный свет в этот день обладает целебными свойствами, поэтому пожилые люди пытались больше времени проводить на улице, чтобы улучшить свое здоровье.

Солнечная погода – к быстрому наступлению весны;

южный ветер и гроза — весна будет теплой;

наличие сосульок на крышах – ожидается похолодание.

Что нельзя делать 21 февраля

употреблять алкоголь — считалось, что это может привести к возвращению прошлых проблем и даже к ухудшению умственных способностей;

ухаживать за растениями — не рекомендовалось пересаживать, поливать или подкармливать комнатные растения, поскольку верили, что они могут быстро увядать;

заниматься тяжелым физическим трудом — тяжелая работа по дому была нежелательной, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

Именин и 21 февраля

Свой День ангела сегодня отмечают Георгий, Григорий, Даниил, Иоанн, Константин, Александр, Остап, Павел, Ольга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине появится еще один праздник, посвященный войску. Речь идет за День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.