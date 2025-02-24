Праздник Масленицы и не только: что строго запрещено делать сегодня 24 февраля

На этой неделе христиане готовятся к Великому посту 2025

Сегодня — третья годовщина полномасштабной войны России против Украины. Христиане восточного обряда по календарю праздников 24 февраля встречают Масленичную неделю 2025, а также первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи.

Иоанн Креститель является самым близким предшественником Иисуса Христа, который предсказал его пришествие. Он вел аскетичный образ жизни в пустыне, проповедовал среди иудеев и совершил обряд крещения Спасителя в водах реки Иордан. По приказу царицы Иродиады и ее дочери Саломеи Иоанн был казнен. Христиане обращались к святому Иоанну Предтече с молитвами об исцелении от головной боли, здоровье детей и богатом урожае.

Масленица 2025: традиции и приметы

В 2025 году Масленица пройдет с 24 февраля по 2 марта согласно новоюлианскому календарю, за неделю до начала Великого поста. Ранее "Телеграф" писал, что каждый день Масленичной (Сырной) недели имеет свое особое значение.

Масленица – это не только религиозный праздник, но и значимое культурное событие с многовековой историей. В течение этой недели украинцы провожают зиму и встречают весну, которая календарно наступит в субботу, 1 марта.

В этот период христиане исключают из рациона мясо и рыбу, но продолжают употреблять молочные продукты и яйца. Основу праздничных блюд и выпечки составляют творог, яйца и масло. Традиционными угощениями на Масленицу считаются блины и вареники.

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Что нельзя делать 24 февраля

Рано ложиться спать — в дом может пробраться нечисть и начать безобразничать.

Готовить блюда из мяса – это отвадит удачу и успех.

Рубить деревья и корчевать пни – к несчастью.

Жечь костры – в них может сгореть счастье, в семье случится разлад, ссоры и расставание.

Другие праздники и события 24 февраля

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У кого именины 24 февраля

Сегодня именины празднуют Иван и Илларион.

Напомним, что в этом месяце выпадает ряд государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.