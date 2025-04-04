Быстрый интернет за пол цены: новое предложение от Киевстар

Как подключить интернет от Киевстара по акционной цене?

С 1 апреля по 1 июня 2025 года у украинцев есть шанс подключить интернет по выгодной цене. Киевстар запустил новый акционный тариф "Нагода" для новых пользователей домашнего интернета.

Как сообщается на официальном сайте Киевстара, предложение предусматривает скорость до 100 Мбит/с всего за 50 грн/мес в течение первых 6 месяцев, после чего абонплата будет составлять 100 грн/мес.

Условия тарифа "Нагода"

Согласно официальной информации, тариф доступен только для новых абонентов, то есть тех, кто не пользовался услугой домашнего интернета от Киевстара за последние полгода по своему адресу.

Основные условия:

50 грн/мес — в течение первых шести месяцев.

— в течение первых шести месяцев. 100 грн/мес — после окончания льготного периода.

— после окончания льготного периода. Скорость до 100 Мбит/с, которая подойдет для стриминга, обучения, работы и онлайн-игр.

Кроме пониженной цены, новые абоненты получат 3 месяца бесплатного ознакомительного доступа к гигабитной скорости интернета – до 1 Гбит/с.

Подключить тариф "Нагода" могут жители городов Украины, где есть покрытие сети Киевстар. Основное условие – отсутствие активного интернет-счета по адресу подключения на протяжении последних шести месяцев.

Как подключить?

Подключение доступно на сайте Киевстар или через контакт-центр. После оформления заявки инженер компании свяжется для уточнения удобного времени установки оборудования.

Тариф "Нагода" – это отличная возможность сэкономить на интернете и протестировать гигабитную скорость без дополнительных затрат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Киевстар сделал переход в свою сеть еще проще, введя новую услугу – доставку SIM-карты домой или в отделение Новой Почты. Теперь украинцы могут сменить оператора без посещения магазинов, сохраняя свой номер.